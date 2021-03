Masque en cours, distanciel de rigueur, la fin des sorties entre jeunes... le Covid a bouleversé la vie des lycéens et des enseignants.

Les héros du confinement : lycéens et professeurs des Savoie ont changé de vie

Les pompes à gel hydroalcoolique ont fleuri dès l'entrée du lycée. Le grand écran numérique fait le point sur les classes en présentiel. Les différents niveaux scolaires se croisent sans se voir. Une semaine sur deux. Le monde a changé pour les jeunes du lycée Vaugelas du centre de Chambéry. Le premier confinement : "Ça m'a démonté. C'était vraiment nul ! J'aime bien aller à l'école, moi " résume Corentin l'un des reporters en herbe de France Bleu Classe Média. France Bleu Pays de Savoie a missionné sept lycéens pour sonder leurs homologues.

Romane "ne se souvient même plus de la vie d'avant", elle qui a eu le sentiment d'étouffer lors des premiers cours masqués. On s'habitue à tout. Maya, en seconde, juge même que les gestes barrières sont devenus la "normalité" et qu'ils "pourraient être adaptés hors Covid car on n'a jamais eu aussi peu de cas de grippe ou de gastro". La résilience n'est pas la même pour tous. Nos lycéens vivent mal la privation de liberté.

Masqués forcément, les jeunes lycéens de France Bleu Classe Média © Radio France - Christophe Van Veen

C'est Emma, 15 ans, qui résume le mieux : "Notre génération est beaucoup touchée. Pendant des mois, je n'ai vu que la moitié de la classe, que les mêmes personnes, le même couloir du lycée. Cela nous a vraiment isolés. Le Covid nous a gachés des stages, des voyages... On n'est moins touchés par la maladie, mais on en subit les conséquences. Je voudrais respirer sans masque, voir mes amis, ne plus vivre avec le stress du couvre-feu. Pouvoir voir mes grands-parents sans avoir peur pour eux."

Amaya regrette "le temps des câlins" elle-aussi. "Se serrer dans les bras entre amies". Mais la jeune Savoyarde ne se considère pas pour autant comme une génération sacrifiée. "C'est bien pire pour les étudiants. Eux vivent dans la précarité. Certains que je connais abandonnent. Leur vie festive est morte alors que ce sont de belles années de partage. C'est beaucoup plus dur pour les étudiants que pour nous, les lycéens."

Le ciel bleu a fini par revenir au-dessus du lycée Vaugelas après les confinements © Radio France - Christophe Van Veen

Les professeurs ont géré l'inconnu

« L’école à la maison » en mars dernier a été une révolution parfois très mal vécue. Comme de nombreux autres professionnels, les enseignants ont été contraints de tout changer du jour au lendemain. Anabelle Galotti a rencontré Jean-Pierre Perrin, professeur de mathématiques à Vaugelas, qui a pas mal souffert avec les premiers cours en distanciel : "Au début, c'était redevenir stagiaire ! Sur quel bouton cliquer ? Le larsen ! Les élèves me disaient de changer mon micro..." Des scènes cocasses aussi. "Au début, les jeunes mettaient leurs caméras. On voyait leur intérieur. Certains étaient en pyjama ou mangeaient leurs céréales ! Mais au final, ils se sont accrochés et j'ai envie de dire qu'ils ont été formidables".

Le prof de math savoure aujourd'hui le retour à la présence, même masquée, même partielle. "Rien ne remplace la présence. Je vois dans leur regard s'ils comprennent ou non. Peut-être qu'avant, on y faisait moins attention. On apprend mieux en présence."