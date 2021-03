C'était il y a tout juste un an : le début du confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ils ont été nombreux à travailler dans l'ombre. Ce sont les "héros du quotidien". Voici l'exemple de Jocelyne Airard, 60 ans, dont 33 ans de carrière chez Carrefour à Soyaux près d'Angoulême.

Un an après le confinement, Jocelyne, caissière à Soyaux : "On a eu droit à de petites attentions"

Depuis 20 ans, Jocelyne travaille à l'accueil du magasin. Elle a continué à recevoir les clients, malgré le virus. Ce dont elle se souvient le mieux, dans cette période de confinement, ce sont les files d'attente qui s'allongeaient devant le magasin. Les clients prenaient leur mal en patience, et n'étaient ni agacés ni agressifs avec les salariés du magasin. Au contraire : ils ont apprécié l'attitude calme et bienveillante du personnel de l'hypermarché. Les clients ont été nombreux à remercier Jocelyne et ses collègues.

des bonbons et des chocolats

Certains leur ont même apporté des bonbons et des chocolats. Aujourd'hui, une "galerie de portraits masqués" orne le couloir de la direction, au premier étage du magasin. Les salariés passent devant plusieurs fois par jour, pour aller au vestiaire par exemple. Leurs sourires en disent long sur l'image qu'ils ont gardée de cette période, pas si éloignée : un souvenir douloureux teinté d'un soupçon de nostalgie.