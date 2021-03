VIDÉO - Un an après le confinement, Michèle, factrice en Charente : "Les petits mots faisaient chaud au cœur"

C'était il y a tout juste un an : le début du confinement pour lutter contre le coronavirus. Ils ont été nombreux à continuer à travailler dans l'ombre. C'est le cas des facteurs et des factrices, qui ont même créé de nouveaux liens avec leurs clients. Rencontre avec Michèle Baillat, en Charente.

Michèle Baillat travaille depuis 39 ans à La Poste à La Rochefoucauld en Charente. Elle est factrice depuis deux ans et demi. Pendant le premier confinement, les relations avec les clients habituels ont quelque peu changé. C'est un effet de la solitude, de l'enfermement. Obligés de rester chez eux pendant toute la journée, les clients profitaient du prétexte du passage de la factrice pour revenir à leurs habitudes d'avant-confinement.

#mercifacteur

Et c'est un comble : ce sont les facteurs qui ont commencé à recevoir des lettres, ou plutôt des petits mots, posés sur une poubelle ou sur une porte d'entrée, coincé dans la sonnette. Aujourd'hui, tous ces petits mots et ces dessins d'enfants ont été collés sur un pan de mur, dans un coin du centre de tri. Sous le hashtag "merci facteur", on peut lire la reconnaissance des clients, heureux de retrouver un soupçon de lien social, quand les rues étaient vides, et les passants absents des fenêtres.