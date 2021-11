L'hôpital de Strasbourg anticipe la possible arrivée de patients Covid allemands

Cellule de crise réactivée dès mercredi 1er décembre, évaluation quotidienne des capacités des services de réanimation : le CHRU de Strasbourg passe un cap dans le branle-bas de combat face à l'épidémie. La cinquième vague du Covid frappe lourdement l'Alsace et les Länder allemands voisins.

À ce jour, ce vendredi, l'hôpital de Strasbourg ne soigne pas d'Allemands atteints par le Covid. "On s'y prépare", affirme la direction de l'établissement. Ce vendredi matin, le service de réanimation de l'hôpital de Strasbourg accueille 11 malades du Covid, sur les 91 lits dont il dispose. Au total, 57 patients Covid sont hospitalisés dans l'établissement.

Redoubler d'attention

En cas de transferts de patients de l'Allemagne vers la France, le nombre de lits que le CHRU de Strasbourg allouera à des patients venus d'Allemagne sera déterminé "au jour le jour". Les différents services du centre hospitalier prévoient des points quasi-quotidiens pour évaluer leur capacité d'accueil. Une réunion entre les autorités sanitaires et établissements de santé de part et d'autre du Rhin a eu lieu ce vendredi matin.

L'Institut Robert-Koch, établissement fédéral allemand pour le contrôle et la lutte contre les maladies, relève ce vendredi 490 cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Land mitoyen du Bade-Würtemberg (en anglais). En Alsace, le Haut-Rhin compte 309 cas pour 100 000 habitants, un taux plus élevé que dans le Bas-Rhin qui compte 272 cas pour 100 000 habitants.

Un établissement déjà sous tension

La priorité de l'hôpital de Strasbourg est d'éviter à tout prix les déprogrammations d'opérations et de soins. De nouveaux reports d'interventions seraient difficiles à rattraper dans les mois suivants.

Depuis le mois d'août, il est classé "hôpital sous tension" car il reçoit plus de 200 patients par jour aux urgences. À cet afflux de patients s'ajoute le manque de personnel. Pour cette raison, le CHRU de Strasbourg ne fonctionne qu'à 80% de ses capacités.

Une situation d'autant plus critique que cette nouvelle vague de Covid se conjugue au retour des épidémies saisonnières comme la grippe et la bronchiolite, déclenchées par les températures hivernales. L'établissement strasbourgeois le communique sans ambages, la situation est "très tendue". "On est au-delà de la vigilance. Il y a beaucoup d'inquiétude".

Pas de place pour les Allemands à Mulhouse

Dans le Haut-Rhin, frappé plus durement par la cinquième vague, l'hôpital de Mulhouse ne sera pas en mesure d'accueillir des malades du Covid venus d'Allemagne.

"La situation est déjà proche de la saturation en réanimation mais pas seulement", explique le chef du service des urgences à l'hôpital de Mulhouse, le docteur Marc Noizet. Les malades du Covid occupent 15 lits sur les 36 que comptent le service mulhousien.

