Les hôpitaux de Bourges et Saint-Amand-Montrond condamnés après la mort d'un patient

Le tribunal administratif d'Orléans vient de condamner l'hôpital de Bourges et l'hôpital de St-Amand Montrond : ils devront verser 173.000 euros à la famille d'un patient décédé en mai 2016. Cet homme d'une cinquantaine d'années avait été transféré de St-Amand à Bourges où on lui avait administré un dérivé de la pénicilline. La victime avait indiqué qu'il était pourtant allergique à cet antibiotique. Cette information essentielle avait été perdue lors du transfert entre les deux hôpitaux. Chaque hôpital devra verser près de 87.000 euros à la famille de ce patient : sa veuve, ses enfants et ses petits-enfants. Les deux établissements ont deux mois pour faire éventuellement appel de la décision du tribunal administratif.

ⓘ Publicité