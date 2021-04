Les hôpitaux de Drôme-Ardèche déprogramment les interventions chirurgicales

Dans une note adressée jeudi matin aux établissements hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence régionale de santé ( ARS ) leur a demandé de déprogrammer les interventions chirurgicales non urgentes. Les opérations liées aux cancers, les opérations urgentes ou les anesthésies diagnostics comme les endoscopies sont conservées. Il s'agit de libérer du personnel et notamment des médecins et infirmières réanimateurs pour gérer un éventuel afflux de patients covid en réanimation.

La moitié des opérations déprogrammée à l'hôpital de Montélimar

Les hôpitaux de Drôme-Ardèche sont en train de fermer des blocs opératoires : il n'y a plus qu'un bloc en fonctionnement à l'hôpital d'Annonay sur les cinq que compte le centre hospitalier d'Ardèche Nord. Seuls 6 blocs restent en activité à l'hôpital de Valence sur les 11. Le centre hospitalier des Portes de Provence à Montélimar va déprogrammer la moitié des opérations dans les jours à venir.

L'ARS constate une circulation importante du covid en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un taux d'incidence (nombre de personnes positives pour 100 000 habitants) de 400 en moyenne. Le taux d'incidence hebdomadaire était mercredi de 210 en Ardèche et de 323 dans la Drôme, deux taux en augmentation ces derniers jours.

Libérer du personnel

Ces déprogrammations permettent de libérer du personnel de blocs et notamment des médecins anesthésistes qui sont aussi des réanimateurs ainsi que des infirmières réanimatrices. L'hôpital d'Annonay va créer quatre places en réanimation et passer de 12 à 16 lits. L'hôpital de Valence va créer un service de 10 lits supplémentaires en réanimation.

Une troisième vague de déprogrammation

C'est la troisième fois en un an que les hôpitaux de Drôme-Ardèche sont contraints de déprogrammer des opérations après le printemps et l'automne 2020. Selon le directeur adjoint de l'hôpital de Valence, le retard n'a pas été totalement rattrapé et certaines interventions déprogrammées au printemps 2020 avaient été reprogrammées dans les jours qui viennent. Elles risquent d'être à nouveau repoussées.