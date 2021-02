Les hôpitaux de France passent en organisation de crise : peu de changements dans la Loire

C'est une consigne nationale : tous les hôpitaux passent en organisation de crise à compter de ce jeudi 18 février. Un dispositif qui prévoit notamment l'augmentation des nombres de lits en réanimation, ou la déprogrammation de certaines opérations si nécessaire. Mais dans la Loire, où la deuxième vague, en octobre et novembre dernier a frappé de plein fouet, l'organisation de crise n'a jamais été levée.

Jérôme Morel dirige le service réanimation du CHU de Saint-Etienne, un service qui compte habituellement 45 lits mais qu'il a fallu agrandir face à la progression de l'épidémie : "On est en train de créer 6 lits de réanimation supplémentaires. Depuis octobre on a au moins 30 % de nos lits de réanimation occupés par des patients Covid."

Une organisation collégiale

Dans les établissements privés aussi on s'organise. A la clinique mutualiste par exemple, le plan blanc n'a jamais été levé. Le secteur Covid du service de réanimation est passé de 6 à 8 lits.

Les hôpitaux publics et privés travaillent de concert pour gérer la crise, chapeautés par le CHU de Saint-Etienne. Pascale Mocaer est la directrice adjointe du CHU : "Plusieurs fois par semaine, on fait un point avec l'ensemble des établissements de santé qui accueillent des patients Covid dans la Loire. Les services de réanimations échangent également trois fois par semaine. Et on est en lien permanent avec l'ARS pour la coordination de tous ces dispositifs", détaille-t-elle. "On commence à avoir une certaine habitude et une connaissance de la gestion de crise on a même plus besoin maintenant de déclencher des plans blancs pour se mettre en ordre de marche", témoigne Jérôme Morel.

Les patients Covid sont répartis entre les établissements s'il y a trop de malades au même endroit. L'objectif est d'anticiper et surtout d'éviter à tout prix de déprogrammer des hospitalisations.