Les hôpitaux de Laval et de Mayenne en grande souffrance, celui de Château-Gontier résiste

Depuis deux semaines, les urgences de l'hôpital de Laval sont en grève illimitée, pour dénoncer le manque de moyens humains et matériel. Le service a failli fermer la nuit pendant les vacances de la Toussaint mais la réserve sanitaire a été mobilisée à la dernière minute. Plus récemment, c'est le centre hospitalier de Mayenne qui a menacé de fermer temporairement sa maternité, par manque de gynécologues-obstétriciens.

Pourtant, ces difficultés de recrutement ne semble pas toucher le troisième hôpital du département, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Et la bonne santé du centre hospitalier du Haut-Anjou serait due à une meilleure coopération entre les praticiens dans le sud du département.

Première piste d'explication : le rapprochement de l'hôpital avec la médecine locale, selon Mohammed Nouri, chef de service à Château-Gontier. En 1993, le centre hospitalier fusionne avec celui de Segré, dans le Maine-et-Loire voisin. Puis, quatre ans plus tard, la nouvelle entité rachète une clinique privée locale.

Un partenariat public-privé gagnant

Pour Mohamed Nouri, ce rassemblement de médecins du public et du privé permet d'offrir plus de choix, et de mieux comprendre les besoins de la population locale. Mais surtout, Mohamed Nouri estime que le succès de Château-Gontier dépend des bonnes relations entre la direction, la commission médicale et les chefs des différents services de l'hôpital. Cet élément favorise les échanges, selon lui, et permet d'être à l'écoute des besoins des professionnels. Le médecin en est convaincu, c'est le manque de concertation qui aggrave la situation des hôpitaux de Mayenne et Laval.