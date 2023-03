Les hôpitaux de Marseille envisagent de supprimer la viande de leurs plateaux repas

L'APHM réfléchit à ne plus distribuer de denrées alimentaires dont le bilan carbone est le plus élevé

"Hier ? On a eu des pâtes et un tournedos". Pascal, en soins à l'hôpital Nord de Marseille pour un problème cardiaque, nous détaille les menus de ces derniers jours : "Du poisson, du poulet, des légumes bouillis, et le matin, du pain, des biscottes, du beurre, de la confiture". En bon vivant qu'il est, Pascal reconnait que cela pourrait être meilleur, mais il sait que les hôpitaux ne sont pas l'endroit idéal pour se faire un bon gueuleton. En revanche, il bondit quand on lui apprend le projet de l'APHM : ne plus servir de viande rouge, et bientôt remplacer la viande et le poisson par des plats végétariens le soir : "Ça c'est n'import quoi ! Par quoi on va remplacer le poisson et la viande ? Par du tofu ?"

Presque trois millions de repas servis chaque année

Pas exactement, mais presque. Le comité de liaison alimentation-nutrition (CLAN) réfléchit à la meilleure façon de faire baisser le bilan carbone des hôpitaux marseillais qui servent chaque année 2,8 millions de repas, soit près de 7.800 par jour. Et la viande de bœuf bat tous les records : elle est 60 fois plus polluante à produire que les céréales, 10 fois plus que le poulet.

L'APHM a donc décidé de ne plus servir de viande rouge à partir du mois de juillet. Et elle réfléchit à ne servir que des repas végétariens le soir : lasagnes végés, boulettes de légumes, etc., tout en garantissant l'apport nutritionnel nécessaire aux patients.

Pour faire encore baisser ce bilan carbone, les produits transformés sont également dans le collimateur : les biscottes et la confiture du petit-déjeuner seraient également sur la sellette. Cette démarche environnementale n'est certes qu'une infime partie du plan de réduction de l'empreinte écologique des hôpitaux marseillais, mais elle fait beaucoup réagir les patients.

"Ça va devenir un vrai poulailler, ici ! " - Malika, fille d'une patiente

"Je vais avoir faim la nuit. Je me fais déjà apporter des repas complémentaires par mes amis car je ne mange pas grand chose le soir. On m'amène des plats cuisinés, des omelettes maison, c'est quand même autre chose !" raconte Olivier, qui s'est cassé la hanche et qui est pris en charge à l'hôpital Nord. "Remplacer la viande par des légumes, ou des céréales, ça va devenir un poulailler ici ! On ne peut pas se nourrir exclusivement de graines, surtout à l'hôpital. La nourriture, ça peut être une réconfort" avance Malika, qui vient rendre visite à sa mère tous les jours depuis trois semaines.

Quant à Lionel, il est tout simplement furieux : "On doit manger de la viande et du poisson, nous sommes des omnivores. Que l'on s'impose à soit même un régime alimentaire c'est une chose, qu'on l'impose à tous c'est inacceptable, même sous couvert d'écologie, c'est de l'écologie punitive."

Les hôpitaux de Marseille ont bien d'autres projets pour diminuer leur empreinte carbone : élimination des plastiques à usage unique sur les plateaux repas, traitement des déchets hospitaliers, rénovation des bâtiments ou encore réflexion sur les conditions de production des médicaments utilisés.