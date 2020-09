Les hôpitaux de Marseille réduisent l'offre de soins pour faire face à la montée des cas Covid

C'est l'une des conséquences du rebond de l'épidémie de Covid à Marseille. L'AP-HM commence à réduire son offre de soins et déprogramme les opérations les moins urgentes. L'objectif est de libérer des lits pour les patients Covid et éviter la saturation des services de réanimation des hôpitaux.

À Marseille, malgré la polémique sur la fermeture des bars et restaurants, le rebond du Covid-19 est une réalité dans les hôpitaux. Pour faire face à la deuxième vague et accueillir un nombre toujours croissant de patient Covid, l'AP-HM commence à réduire l'offre de soins et déprogramme les opérations les moins graves.

Il y aura un moment, une limite où on sera obligé de recourir à une déprogrammation massive. C'est un choix qui est très douloureux pour nous médecins, car on ne soigne pas que des patients Covid. Il n'y a aucune raison de choisir entre un patient Covid et un patient non-Covid

— Professeur Marc Léone, chef du service réanimation-anesthésie à l'hôpital Nord de Marseille

L'objectif est bien de libérer des lits pour les patients Covid et éviter la saturation des services de réanimation comme au printemps dernier.

La moitié des lits de réanimation occupée par des malades Covid

Il faut dire que ce lundi 28 septembre, la quasi totalité (98%) des lits de réanimation sont occupés dans les hôpitaux universitaires de Marseille dont plus de la moitié (50 sur 90) par des malades graves du Covid.

A ce rythme, les services de réanimation de l'AP-HM seront saturés d'ici la mi-octobre comme l'avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran le 17 septembre dernier.

Quelles sont les opérations déprogrammées ?

Ça veut dire que les opérations non-urgentes, non vitales sont repoussées ou vont l'être dans les prochains jours. Par exemple votre opération d'un ligament croisé. Même chose pour les interventions des patients à risque, susceptibles de complication : malades d'un cancer ou souffrant d'une maladie chronique. Ces deux types de chirurgie représentent 60% de l'activité opératoire.

La chirurgie ambulatoire est priorisée. La convalescence se fait donc à la maison. L'objectif est bien de libérer des lits et des personnels. Car la réanimation nécessite plus de bras et mieux qualifiés. Deux infirmières pour cinq patients contre une seule pour 20 malades dans d'autres services. Les patients Covid restent aussi plus longtemps en réanimation : 21 jours contre sept pour les autres pathologies.