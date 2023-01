Les hôpitaux de Sarreguemines et de Saint-Avold déclenchent le plan blanc face à une crise "exceptionnelle"

Les hôpitaux de Moselle-est s'enfoncent dans la crise. L'hôpital de Sarreguemines a déclenché le premier son plan blanc, mercredi 4 janvier, vers 17 heures, suivi de près par celui de Saint-Avold, vendredi matin. Les deux établissements de santé sont en proie aux arrêts maladie des personnels, qui se multiplient ces derniers jours. Un mouvement de grève illimitée est aussi en cours aux urgences de Sarreguemines depuis le 22 décembre . À Saint-Avold, un préavis de grève est déposé jeudi soir pour un début de mouvement le 11 janvier.

La moitié du personnel des urgences de Sarreguemines était en arrêt maladie mercredi. La direction de l'hôpital annonce n'accueillir désormais que les "prises en charge vitales", l'accueil des urgences gynécologiques et obstétricales continue aussi d'être assuré. En attendant que la situation s'améliore, l'hôpital invite les patients à se diriger plutôt vers leur médecin traitant ou bien de contacter Médigarde. Certaines consultations non urgentes sont également déprogrammées.

"On fait face à une situation exceptionnelle", explique Guillaume Flück, directeur adjoint des hôpitaux de Sarreguemines. "Il y a à la fois la triple épidémie du Covid-19, de la bronchiolite et de la grippe, plusieurs mouvements sociaux sont aussi en cours en interne, et la grève des médecins de ville a aussi un impact sur notre activité. On a rarement eu autant de facteurs adverses en même temps."

"Ça craque, ça déborde"

L'hôpital de Sarreguemines lance même un appel aux soignants volontaires, pour qu'ils viennent soutenir les équipes médicales et paramédicales. "Toute personne avec des qualifications médicales ou paramédicales, qui souhaiterait et qui pourrait venir épauler nos soignants, peut contacter notre direction des ressources humaines", continue Guillaume Flück. "Il faut juste avoir une autorisation d'exercer. C'est important de le préciser, parce qu'on a eu beaucoup de volontaires pendant la pandémie, mais parfois avec des difficultés pour bien les employer."

À Saint-Avold, un mouvement social se profile aussi au service des urgences. "On avait entamé une grève symbolique le 28 décembre", explique Fazia Boukhelifa, représentante de la CFDT à l'hôpital. "On a rencontré le directeur de notre groupe, qui n'a apporté aucune réponse à nos demandes sur le manque de place, l'épuisement du personnel, les salaires trop bas... Comme il n'y a personne en face de nous, notre seul recours, c'est de taper un peu plus fort et d'entamer une grève. Parce que ça craque, ça déborde !", assure-t-elle.