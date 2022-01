Variant Omicron, fort absentéisme, les hôpitaux de Strasbourg toujours sous pression

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg accueillent ce lundi 17 janvier 203 patients Covid, 165 en conventionnel et 38 en réanimation. Ces chiffres devraient encore grimper dans la quinzaine à venir, car il y a toujours un décalage de deux semaines environ entre le pic des contaminations, qui semble atteint ou en voie de l'être, et celui des hospitalisations.

"Avec le variant Omicron, il y a moins de personnes transférées en réanimation que lors des premières vagues, explique le docteur Yves Hansmann, chef du pôle des maladies infectieuses aux HUS. Mais on est dans une situation compliquée, parce que c'est l'hiver, il y a beaucoup d'autres maladies présentes, beaucoup de patients aussi qui ont retardé leur prise en charge, à cause de tout ce qui s'est passé depuis deux ans. On a beaucoup moins de marge de manœuvre, car il y a un fort taux d'absentéisme, les ressources humaines sont plus limitées qu'il y a deux ans."

16% d'absentéisme à l'hôpital

La pénurie de main-d’œuvre est effectivement sans précédent aux HUS. Le taux d’absentéisme atteint 16% contre 10% en temps normal, à cause des arrêts maladies (covid et autres) et des personnels qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Le plus critique à gérer, c'est l’absence en nombre d’infirmières.

Pour faire face à la situation, les soignants travaillent plus et la solidarité entre les services reste de mise. Vincent Poindron, est médecin en immunologie clinique. Il est venu renforcer en ce début d'année 2022 le pôle des maladies infectieuses : "On est fatigués et on a de plus en plus de mal à réorganiser les services pour prendre en charge les patients covid de manière optimale. On a prêté 11 de nos lits au service infectiologie et je m'en occupe. On essaie de poursuivre notre activité normale et prendre en charge en même temps les Covid. Il n'y a plus de moyens maintenant. Lors de la première vague, tout le monde était venu aider, les soignants étaient en forme et mobilisés. Là, on est à l'os."

"On n'en voit pas le bout"

Au pôle des maladies infectieuses, depuis presque deux ans, à l'exception d'une petite trêve estivale en 2021, les soignants ne s’occupent quasiment que de malades du coronavirus. La fatigue et la lassitude gagnent leurs rangs. "On a l'impression de ne pas voir le bout, toujours le Covid, encore le Covid, témoigne une infirmière. Certaines collègues se posent vraiment des questions, elles se demandent si elles n'arrivent pas au bout de leur métier. C'est usant".

Comme beaucoup de ses collègues du service, Yasmina est passionnée par son métier. C’est ce qui fait tenir cette aide soignante : "On a la foi et on n'est pas à la place des patients. On fait ça parce qu'on aime ce métier. On ne va pas se sauver dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est là pour les patients, ils ont besoin de nous. On garde espoir, on tient bon, on est solidaires entre collègues".

Même s’ils restent prudents, les soignants des HUS espèrent que la forte contagiosité du variant Omicron conduise à une immunité collective et à la fin de la pandémie.