Les hôpitaux de Vendée régulent l'accès aux urgences la nuit pour tout l'été

À partir de ce vendredi en Vendée, vous ne pourrez plus vous présenter aux urgences entre 23h et 8h30. Les hôpitaux publics du département restreignent l'accès tout l'été en raison du manque de personnels. En cas d'urgence vitale, il faudra d'abord composer le 15 ou le 116-117 dans les autres cas, pour rediriger les malades et prioriser les urgences les plus sévères.

Un système pérennisé ?

La crise du système de santé français oblige les hôpitaux à se réorganiser. "Le service d'urgence n'est pas la seule réponse" constate le docteur François Brau du centre hospitalier départemental de Vendée. "Parfois un conseil, un soin décalé au lendemain ou une consultation chez un médecin généraliste, c'est la bonne réponse. [...] Si le filtrage fonctionne et soulage les équipes, nous appuierons une demande pour pérenniser ce mode de fonctionnement."

La situation n'est pas inédite en Vendée. À l'hôpital de Luçon et de Fontenay-le-Comte, ce dispositif est déjà en place depuis le 8 juin. À Montaigu, les urgences de l'hôpital sont fermées temporairement la nuit (entre 20h et 8h).