Les hôpitaux de Vendée s'organisent au mieux pour passer l'été

La loi Rist qui plafonne depuis avril dernier les salaires des médecins intérimaires (1.390 euros les 24 heures de garde) perturbe les urgences et des maternités de plusieurs hôpitaux de Vendée. Mais, à Fontenay-le-Comte, des discussions avec des médecins ont avancé. "Ce n'était pas facile, mais on a réussi à convaincre certains confrères, explique le docteur Saïd Mekmaci qui préside la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, ce qui nous a permis de signer avec deux gynécologues et deux anesthésistes et qui permet de garder notre maternité ouverte".

Deux anesthésistes et deux gynécologues obstétriciens à Fontenay-le-Comte

La situation va demeurer critique aux urgences, reconnaît la direction du centre hospitalier de Vendée qui veut favoriser les coopérations entre les sites plutôt que la concurrence : "Notre objectif, surtout là où il y a des zones d'affluence et de touristes, est de garder les services ouverts, insiste Francis Saint-Hubert, directeur des hôpitaux de Vendée, mais quand on ne peut pas faire plus, on a des effectifs qui sont réduits. Par exemple, quand il y a un seul praticien aux Sables d'Olonne, il ne peut pas être à la fois au service des urgences sur place et sortir en SMUR. Mais, il y a toujours un médecin qui ira depuis La Roche-sur-Yon ou Challans. Donc, il y aura toujours un service de SMUR qui sera fonctionnel entre les Sables d'Olonne et Challans". Sans oublier l'appui de l'hélicoptère, l'hélismur, base à La Roche-sur-Yon.

"Luçon et Fontenay-le-Comte sont dans la même galère", Ludovic Hocbon

Pour la direction du CHD, il faudra 8 à 10 mois pour que le marché des médecins intérimaires se stabilise. En attendant, des urgences comme celles de Fontenay-le-Comte, jugées moins prioritaires que celles situées sur la côte, pourraient connaître encore quelques fermetures ponctuelles. Ça, c'est la solidarité vendéenne et bien-sûr, on joue cette carte-là, insiste le maire de Fontenay-le-Comte Ludovic Hocbon*,* la centralité dans le sud-Vendée, c'est Fontenay-le- Comte, mais c'est aussi Luçon qui est le réceptacle de La Tranche-sur-Mer, L'Aiguillon, La Faute-sur-Mer. Donc, la solidarité sera exercée dans les deux sens. Luçon et Fontenay sont dans la même galère". Le défi est également de soutenir la médecine de ville pour soulager les hôpitaux.

Le maire de Fontenay-le-Comte Ludovic Hocbon © Radio France - Yves-René Tapon

