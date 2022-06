Les hôpitaux de Vendée s'organisent pour passer l'été

Les hôpitaux s'organisent pour faire front face à une situation qui s'annonce tendue cet été en raison du manque de personnel et de la fatigue accumulée. En Vendée il faut en plus compter sur l'accroissement de la population avec les estivants. Mais la direction du CHD, le centre hospitalier de Vendée, assure que la continuité des soins sera assurée. Les salariés pourront prendre leurs congés. "J'ai pris la décision de préserver les périodes de congés des personnels parce-que depuis deux ans, mes équipes sont extrêmement sollicitées" explique le Directeur général des Hôpitaux de Vendée Francis Saint-Hubert.

Depuis 2018 les hôpitaux de Vendée ont embauché 160 équivalents temps plein chaque année, mais ce solde net ne compense pas le manque d'une centaine d'infirmiers et aide-soignants. Les taux d'absentéisme est aussi en hausser pour atteindre 9,57% fin mai 2022.

Les principales mesures prises

20 % des lits seront fermés en juillet août dans les services non urgents (chirurgie, soins de suite, médecine.. ) contre 15% en 2021, soit 56 lits supplémentaires fermés.

en juillet août dans les services non urgents (chirurgie, soins de suite, médecine.. ) contre 15% en 2021, soit 56 lits supplémentaires fermés. Recours accru à l'intérim et à la réserve sanitaire

Maintien de la capacité d'accueil pour les disciplines de recours: neurologie, unités de soins continus...

Une meilleure régulation aux entrées des services d'urgence en invitant la population à privilégier -sauf urgence vitale au 15- l'appel au médecin traitant ou au 116-117 qui oriente vers un médecin de garde.

Francis Saint Hubert, directeur général des hôpitaux de Vendée, explique les mesures décidées pour cet été Copier

Francis Saint-Hubert, directeur général des Hôpitaux de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Les centres de soins non programmés

"Des centres de consultations de soins non programmés, par exemple aux Sables d'Olonne, ont doublé leur présence dans la journée. Donc, il faut d'abord se renseigner" insiste la direction du CHD. Ces centres -7 en Vendée- ont été créés depuis janvier. "Les professionnels sont des professionnels salariés de l'hôpital - précise le docteur Dominique Brachet- c'est une originalité en Vendée et ils servent à répondre à la demande des patients. Lorsqu'ils ont appelé le 1116-117 ou le 15, qu'on a jugé que leur besoin ne nécessitait pas de rentrer aux urgences.. A ce moment-là, on oriente les patients vers le centre de soins non programmés."

C'est clairement un message de responsabilisation qu'a voulu faire passer la direction: "On voit trop souvent un accès trop libre aux services d'urgence pour des choses assez banales qui auraient pu être traitées différemment par une médecine de proximité" confie Philippe Fradin, président de la commission médicale d'établissement.