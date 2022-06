Les Hôpitaux Drôme Nord présentent vingt mesures attractives pour attirer des soignants

Les Hôpitaux Drôme Nord ont développé un plan de 20 mesures d'attractivité pour attirer des professionnels de santé dans une période où la crise de vocation se fait de plus en plus ressentir. L'objectif est de mettre en avant les atouts de l'établissement et ses actions d'amélioration de la qualité de vie au travail, notamment en matière d'accueil et d'accompagnement des personnels. Parmi les mesures qui ont été présentées ce mardi, les HDN s'engagent à offrir un CDI dès le recrutement pour certains métiers tels que sage-femme ou encore infirmier. L'organisation du temps de travail est aussi un atout non négligeable puisqu'à la demande des professionnels, la plupart des services de soin de l'établissement ont voté pour des journées de travail de 12h, ce qui permet aux salariés de travailler trois jours et d'avoir ensuite trois jours de repos.

Des investissements pour un environnement et des équipements modernes

Depuis plusieurs années, les HDN consacrent des moyens importants pour moderniser les services de l'établissement. En 2022, un nouveau scanner et une nouvelle IRM ont été mis en service et le projet de modernisation des services de Romans-sur-Isère a été lancé pour un montant de 18 millions d'euros. Soutenu par les crédits des accords Ségur, un projet de réhabilitation du site de Saint-Vallier est également en cours.