Les hôpitaux du Bailleul et de Château-du-Loir une nouvelle fois contraints de fermer leurs urgences

Les hôpitaux sarthois sont confrontés depuis des mois à un problème d'effectif. Il n'y a pas assez de médecins pour assurer la continuité des soins, sans compter le reste du personnel médical pour assurer le service des urgences. Une nouvelle fois, le Pôle Santé Sarthe et Loir se voit contraint de fermer les urgences du Bailleul, plusieurs jours de suite à partir du lundi 27 décembre annonce la direction dans un communiqué vendredi. Et en cette nuit de Noël, il n'y a qu'une infirmière et une aide-soignante présentes à l'hôpital de Chateau-du-Loir pour accueillir et orienter les patients. Le service ne rouvrira que dimanche 26 décembre à 8H30 précise l'établissement, qui annonce déjà une autre fermeture, du mardi 28 décembre jusqu'au dimanche 2 janvier 2022 à 8H30.

Les nuits et les journées où les urgences du Pôle santé Sarthe et Loir seront fermées

Les urgences du centre hospitalier du Bailleul seront fermées chaque nuit de 20H30 à 8H30 du lundi 27 décembre au lundi 3 janvier 2022. Le service des urgences sera également fermé la journée le mercredi 29 décembre ainsi que du vendredi 31 au lundi 3 janvier, à 8H30.

En cas d'urgence, il convient d'appeler le 15. Sinon, le 116 117 vous permet de parler avec un médecin qui vous orientera selon votre cas.