Les hôpitaux du Limousin veulent mieux accompagner les patients avant et après leur séjour à l'hôpital

Pour mieux accompagner les patients avant et après leur hospitalisation, les hôpitaux du Limousin et la Mutualité Française Limousine ont signé un accord ce jeudi. Dans ce cadre, le CHU de Limoges annonce une initiative concrète, dans les prochains mois.

Limoges, France

Comment mieux accompagner les patients avant et après leur hospitalisation ? C'est le sens de la signature d'un accord, passé ce jeudi entre les hôpitaux du Limousin (le GHT, Groupement Hospitalier de Territoire) et la Mutualité Française Limousine pour mieux gérer le parcours de soin des patients, en amont et en aval de leur séjour à l'hôpital.

Certes, les hôpitaux du Limousin et la Mutualité travaillent déjà beaucoup ensemble, mais cet accord est sensé redonner un élan à cette collaboration, grâce à de nouvelles initiatives. Et dans ce cadre là, le CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Limoges annonce la création, dans l'année qui vient, d'une "plateforme d'aval", une structure qui, comme son nom l'indique, doit aider le patient à rentrer chez lui après son séjour à l'hôpital.

Bernard Bertin, Président de la Mutualité Française Limousin (à gauche) et Jean-François Lefebvre, DG du CHU (à droite) ont signé un accord ce jeudi © Radio France - Alain Ginestet

Car, comme le résume le Directeur Général du CHU de Limoges, Jean-François Lefèbvre, "dans un retour à domicile, il y a toujours une dimension sanitaire et une dimension sociale. Les soins, nous savons faire. Le social, c'est le rôle d'autres structures qui existent, et elles sont nombreuses", dit-il. Mais pas toujours coordonnées, loin de là. D'où l'idée de créer cette plateforme, que Jean-François Lefèbvre veut très concrète et pratique. "Le but est de mobiliser les structures de portage de repas, l'intervention de l'infirmière, le chauffage qu'il faut remettre en route... Tout ceci est aujourd'hui assuré par des mesures qui existent, mais qu'on veut mieux coordonner dans une unité de lieu et de temps" précise le Directeur Général du CHU.

Une sorte de "guichet unique" du retour à domicile

Ce sera un peu un "guichet unique" explique Franck Bonnichon, le Directeur Général de la Mutualité Française en Limousin. "Aujourd'hui en s'organisant entre le CHU et la Mutualité, si le patient a besoin d'une prise en charge médicale, il sera pris dans le cadre de l'HAD (Hospitalisation à domicile) mais avec l'apport des soins à domicile, de manière coordonnée, alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés", explique-t-il. "En créant une _sorte de guichet unique du retour à domicile_, on facilite la coordination et la qualité du retour à domicile".

Les équipes du CHU et de la Mutualité sont actuellement au travail sur ce projet, pour lancer cette "plateforme d'aval" probablement après l'été.