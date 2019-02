Les hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais en tension à cause de la grippe

Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

Cette année, l'épidémie de grippe est plus tardive que d'habitude. Normalement, le pic de malades est atteint autour de la mi-janvier. Cette année, il intervient presqu'un mois plus tard, alors que démarrent les congés de février, ce qui ne facilite pas la prise en charge des malades. "On a des collaborateurs qui ont pris des vacances, d'autres qui tombent malades ou qui doivent gérer la maladie de leurs enfants, c'est vraiment la pire période pour une épidémie," confirme le docteur Patrick Goldstein, directeur des Urgences et du Samu de Lille.

Le Samu de Lille débordé par les appels

Il n'y a pas que le CHU de Lille qui a du mal à absorber le nombre de malades en ce moment. Les hôpitaux de Lens, Béthune, Hénin-Beaumont ou Roubaix sont en tension, comme presque tous les établissements hospitaliers du Nord et du Pas-de-Calais. Cela se traduit par un manque de lits disponibles et des délais de prise en charge qui peuvent dépasser six heures.

Capture d'écran - Santé Publique France

La faute aux mauvaises habitudes des malades selon le docteur Patrick Goldstein. "Il faut revenir à un peu de bon sens et arrêter d'appeler le 15 par réflexe. Le week-end dernier j'étais de garde au Samu de Lille. _On a reçu plus de 2 200 appels en 24 heures_, plus du double pas rapport à d'habitude. C'est ingérable. Si vous avez moins de 40 ans, que vous n'avez pas de pathologie particulière, alors du paracétamol et de la vitamine C suffisent pour atténuer les effets de la grippe, qui dure 5 jours."

Trop tard pour se faire vacciner

Selon Santé Publique France, qui collecte les données autour de la grippe, on a bien atteint le pic et le nombre de malades va maintenant baisser. Mais on en a encore pour trois bonnes semaines d'épidémie. Il est cependant trop tard pour se faire vacciner puisqu'il faut au moins deux semaines pour être immunisé. Le seul moyen d'éviter la maladie c'est donc de se laver les mains régulièrement et éviter de faire la bise. Pour ceux qui présentent des symptômes grippaux, il est important de porter un masque pour éviter toute contamination.

Selon le réseau Sentinelles, 41 000 personnes dans les Hauts-de-France ont été touchées par cette épidémie de grippe qui a causé la mort de 1 800 personnes en France. "En général la grippe tue 10 000 personnes chaque année", rappelait la semaine dernière la ministre de la Santé Agnès Buzyn.