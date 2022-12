Les hôpitaux français "dans une situation difficile" en cette fin d'année admet Elisabeth Borne

La situation est particulièrement "tendue" dans les hôpitaux, affirme ce mardi Elisabeth Borne. La Première ministre se dit inquiète de la surcharge des établissements de santé en France, en pleine poussée des épidémies de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. "On fait face à une situation difficile. Et avec les fêtes, cette situation est encore plus tendue", surtout face à une épidémie de grippe "qui est particulièrement dure cette année", rappelle Elisabeth Borne à la sortie d'une réunion avec l'ARS d'Île-de-France.

Les services d'urgences sous pression

Au coeur de cette inquiétude : les services d'urgences. "Tout ça met une pression très forte (...) sur tous les professionnels de santé qui, une fois de plus, se retrouvent en première ligne face à un afflux nettement plus important que d'habitude de personnes aux urgences et sur les appels au SAMU", juge la Première ministre. Elle explique que les appels aux services d'urgence ont augmenté de 20 à 30%.

De son côté, Rémi Salomon est plus pessimiste. "L'engorgement des services d'urgences s'est aggravé depuis dix, quinze jours", décrivait ce samedi, sur franceinfo, le président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d'établissement des CHU. "On ne sait pas, on ne sait plus où placer les patients qui doivent être hospitalisés, et donc ça nous met dans des situations extrêmement compliquées où les patients doivent attendre sur des brancards, parfois plusieurs jours. (...) Par manque de personnel, on a des lits qui sont fermés", assure-t-il. Face à cette poussée épidémique, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), organe qui remplace le conseil scientifique, avait recommandé ce lundi d'amplifier "le plus rapidement possible" les gestes barrières et la vaccination. Mais sans se prononcer sur l'obligation du port du masque dans les lieux clos.