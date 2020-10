"Les hôpitaux ne pourront pas faire face si des mesures ne sont pas prises" (Professeur Marc Léone)

Couvre-feu, confinement local, restrictions de déplacements...peu importe le choix du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 le professeur Marc Léone estime qu'il faut avant tout une responsabilisation de tous face au virus. Sur France Bleu Provence le chef du du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord évoque une situation qui s'aggrave dans les hôpitaux "le nombre de patients en réanimation aujourd'hui dans les hôpitaux n'a jamais été aussi important depuis la première vague". Dans les hôpitaux de Marseille, par exemple, il y a 160 patients Covid, 47 en réanimation et il ne reste plus que 3 lits Covid disponibles dans les hôpitaux. Face à la progression de l'épidémie, le Professeur lance un appel à une prise de conscience et surtout à respecter les mesures plus simples.

Il faut qu'on se responsabilise et qu'on comprenne qu'il n'y a pas de débat sur le port du masque ou sur la distanciation sociale. Il faut appliquer ces mesures si on ne veut pas se retrouver dans une situation très difficile d'ici quelques semaines - Pr Marc Léone

Pas de visite chez les grands-parents pour les vacances de la Toussaint

Et pour le Professeur les premiers gestes à appliquer dans les prochains jours c'est éviter à tout prix les regroupements, les rassemblements entre amis mais aussi en famille notamment pendant les vacances de la Toussaint même si cela est difficile à entendre. Cela veut dire éviter que les petits enfants voient leurs grands-parents.