“Les hôpitaux se sont organisés” pour atténuer l’effet du plafonnement des salaires des médecins remplaçants

Depuis ce lundi 3 avril, la rémunération des médecins remplaçants dans les hôpitaux publics est plafonnée à 1.390 € bruts pour 24 heures de garde. Le gouvernement dit vouloir lutter contre les dérives de l'intérim médical, sachant que certains intérimaires percevaient jusqu’à 6.000 € bruts la journée. “Ces montants n’ont pas été atteints en Normandie mais il y a eu quelques rémunérations à 3.000 € par jour” indique Thomas Deroche, le directeur de l’agence régionale de Santé de Normandie.

Ce plafond salarial est dénoncé par Éric Réboli, le président du Syndicat national des médecins hospitaliers remplaçants. "Nous sommes des médecins qui exerçons depuis des années un peu partout en France pour boucher les trous et soutenir l'hôpital. Là, c'est une chasse aux sorcières dont on fait l'objet. Pour faire quelques économies, ce gouvernement est en train de mettre la vie de centaines de milliers de patients en danger” s'insurge le leader syndical. Son organisation a menacé de boycotter les demandes de remplacements, quitte à provoquer des fermetures de services dans les hôpitaux les plus en tension. “Il y a effectivement aujourd'hui un peu moins de médecins remplaçants qui ont répondu à l'appel”, observe Thomas Deroche, le directeur de l’ARS de Normandie. “Mais on ne désespère pas. Les hôpitaux ont fait en sorte de s’organiser en anticipant l’application de cette loi”. Découvrez ci-dessous les solutions retenues dans l'interview de Thomas Deroche.

