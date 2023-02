Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg condamnés par le tribunal administratif, victoire pour les médecins

C'est une victoire pour le syndicat les Jeunes Médecins du Grand Est. Ce lundi 20 février, le tribunal administratif à condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à mettre en place, d'ici deux mois, un outil fiable et objectif de décompte du temps de travail légal des médecins.

Cornélie Dulermann, l'avocate du syndicat, explique qu'il s'agit "d'un combat que nous avons initié il y a plusieurs années pour faire reconnaître le temps de travail des médecins et des internes dans les hôpitaux publics. Petit à petit on commence à y arriver." L'été dernier, le syndicat des Jeunes Médecins du Grand Est avait obtenu du Conseil d'Etat une décision qui devait reconnaître l'obligation des hôpitaux de mettre en place un décompte fiable et objectif du temps de travail "mais c'est la première fois qu'à la suite de cette décision un syndicat saisit en procédure d'urgence un tribunal pour que cette décision soit respectée. Cela montre l'importance du sujet."

Un pas vers une meilleure qualité de vie au travail

Jusqu'à présent, les médecins devaient passer par le contrôle de leur hiérarchie pour faire valider leurs heures supplémentaires. "C'est très pesant au quotidien" souligne l'avocate.

"Cette victoire vient rappeler aux hôpitaux l'obligation peu importe les contraintes budgétaires et managériales de décompter de manière fiable et objective le temps de travail dès à présent. C'est une victoire pour le bien être des soignants, médecins, internes au sein des hôpitaux et la reconnaissance de leur travail" félicite Conélie Dulermann. L'objectif de ce combat pour le syndicat : offrir de meilleurs soins aux patients grâce au repos des soignants et renforcer l'attractivité de l'hôpital public.