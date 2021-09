Les horaires des centres de vaccination évoluent à Marseille

Les centres de vaccination de la Ville de Marseille adaptent leurs horaires d’ouverture. Des centres de vaccination, souvent sans RDV, restent ouverts dans les quartiers où le taux de vaccination est le plus faible.

Les centres de vaccination de la Ville de Marseille adaptent leurs horaires d’ouverture. À partir du 21 septembre prochain, le centre de vaccination du Palais des Sports de Marseille (9e) accueillera le public, avec ou sans rendez-vous, le lundi de 8h50 à 17h10, puis du mercredi au samedi aux mêmes horaires.

La vaccination se poursuit dans les quartiers

Le centre de vaccination de Grand Littoral (15e) reste ouvert du lundi au samedi de 9h à 14h sans rendez-vous.

Le centre municipal de la rue Louis Astruc (5e) est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h, puis de 13h à 16h, et le vendredi de 8h à 12h sur rendez-vous.

L’Espace Santé des Aygalades de l’APHM (15e) proposera de son côté une vaccination sans rendez-vous les samedis 18 et 25 septembre, et le samedi 2 octobre de 11h à 19h.

La permanence médicale d’urgence 7j/7 du centre Malpassé (13e), est assurée par l’association SEPT et propose une vaccination aux riverains, sans rendez-vous, du mardi au vendredi de 20h00 à 23h00, et les samedis et dimanches de 13h00 à 23h00.

À Marseille, la barre des 520.000 injections a été dépassée en septembre dans les centres municipaux de vaccination. La campagne de vaccination a permis la vaccination complète (deux doses) pour plus de 237.000 Marseillaises et Marseillais.