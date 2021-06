PHOTOS - Les Hospices de Beaune accueillent un centre de vaccination anti-covid

A Beaune, on se fait vacciner au frais et dans un lieu chargé d'histoire. Le centre de vaccination est rapatrié au sein des Hospices civils qui font la renommée et la fierté de la ville. Ceux qui poussent la porte sont émus.

Le lieu est mondialement connu pour ses célèbres enchères de vins de Bourgogne. Les Hospices civils de Beaune retrouvent pour un temps leur fonction hospitalière en accueillant un centre de vaccination anti-covid.

"Il faisait trop chaud sous les toits de tôle du gymnase des Blanches-fleurs" explique le docteur Jean-Louis Flusin qui coordonne ce centre de vaccination. "Et c’était mon souhait de venir ici, faire revivre ce que Nicolas Rolin et Guigone de Salins (les créateurs des Hospices en 1443 NDLR ) avaient entrepris. Et faire revivre cette salle, je trouve cela merveilleux."

"Nous sommes dans la salle Saint-Jacques qui a fait partie de l'hôpital jusqu'en 1983, et qui était réservée aux traitements des maladies infectieuses. C'est émouvant de voir qu'elle reprend du service pour combattre cette pandémie" précise François Poher, le directeur des Hospices civils de Beaune.

360 personnes sont venues ce lundi 14 juin pour la première journée de ce centre. Dans cette salle Saint-Jacques en forme de chapelle, on est accueilli entre des tableaux de maître et des vitrines présentant des objets de soins vieux de plusieurs siècles. L'entrée du centre de vaccination se fait à l'opposée de celle du musée qui reste ouvert et les deux publics , touristes et candidats à la vaccination, ne se croisent pas. Le centre de vaccination de Beaune est ouvert du lundi matin au samedi soir sur rendez-vous via Doctolib. Il restera ouvert tout l'été.

