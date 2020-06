Les Icaunais pas emballés par l'appli StopCovid

Elle doit suivre les traces du Covid 19... sans pour autant suivre les Français à la trace. Avec le début de la deuxième phase de déconfinement, mardi 2 juin, chacun pourra s'il le souhaite télécharger l'application StopCovid. Une appli de "traçage", ou "tracing", promue par le gouvernement. L'objectif est d'aider ou plutôt compléter le travail des brigades sanitaires (médecins et salariés de l'Assurance Maladie) dans l'identification de cas contacts.

"On est déjà suivies à la trace partout avec le portable" - Martine, une Icaunaise opposée à StopCovid

Cette appli doit permettre dans l'idéal d'aller au-delà des cercles familial, amical et professionnel. Par exemple, une personne avec qui vous avez échangé dans la rue pendant un quart d'heure ou qui a pris le bus en même temps que vous. Mais cette idée d'être suivi, observé pour certains, est loin de faire l'unanimité. Comme pour Martine et son amie Chantal, croisées à Auxerre, qui ne téléchargeront pas l'appli : "grands dieux, non ! Avec le portable, on est déjà tracées partout. Par exemple, on a une carte d'un magasin, et quand on y entre, on reçoit une publicité. Y a de quoi se poser des questions !"

Pas de géolocalisation, mais la technologie Bluetooth

Sauf que l'application StopCovid n'utilisera pas la géolocalisation, mais la technologie Bluetooth, qui permet d'utiliser d'autres téléphones à proximité. Pas de quoi rassurer David : " pour être suivi comme Big Brother, non merci. Je sais très bien que ça va remonter aux sources, et qu'il y a un risque d'être stigmatisé".

"Si on les seuls à avoir l'appli dans notre village..." - Rachida, prête à télécharger StopCovid

Aucun nom ne sera pourtant demandé. Chaque téléphone aura un identifiant anonyme, changé régulièrement. Comme l'explique Rachida : "Une alerte indiquera si l'utilisateur a été en contact avec une personne malade du Covid-19". Si vous êtes à votre tour malade, vous pourrez entrer un QR code pour que votre identifiant soit marqué comme porteur du virus. Rachida aimerait bien télécharger l'application, mais elle sait que ça sera sur la base du volontariat. "Si dans notre village, nous nous retrouvons à être les seuls à avoir l'appli, ça ne servira à rien".

Un système qui fonctionne si deux tiers de la population le télécharge

Selon une étude menée par l'université d'Oxford, un tel système fonctionne si au moins deux tiers de la population le télécharge. Or, selon un récent sondage, seuls 45% des Français se disent prêts à utiliser l'appli StopCovid.