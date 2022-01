Les indicateurs de l'épidémie de covid explosent en Isère

Si on zoome plus en détail sur ce taux d'incidence très important, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle des 20-29 ans, selon le site Covidtracker. A l'opposé, ce sont les 80-89 ans qui y échappent le plus, ce qui peut sembler logique puisqu'il s'agit des personnes les plus à risques. 73 patients covid sont actuellement en réanimation en Isère, ce qui semble peu, mais cela représente en fait 99% des lits de soins critiques du département, indiquant donc une saturation hospitalière proche, et cela d''autant plus que 5369 Isérois sont testés positifs au covid chaque jour (21% des tests sont positifs).

Exemple au CHU de Grenoble, un nombre d’hospitalisations en constante augmentation

Au 9 janvier :

282 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 59 en soins critiques :

• 234 au CHUGA dont 32 en réanimation et 17 en soins continus

• 31 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 3 en soins continus

• 10 à la Clinique des Cèdres

• 7 à la Clinique Belledonne dont 6 en réanimation et 1 en soins continus

80 à 85% des personnes prises en charge en soins critiques au CHU Grenoble Alpes ne sont pas vaccinées.

L'ARS se veut rassurante

La délégation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en Isère tient tout de même à préciser : la grande majorité des patients covid en réanimation ont contracté le variant Delta. Omicron ne représente qu'une minorité. En revanche, selon l'ARS, les patients en soins critiques sont essentiellement des non-vaccinés, avec également quelques personnes immuno-déprimées.

Aymeric Boget, délégué de l'ARS en Isère, parle des patients en réanimation en Isère Copier

Si la tension hospitalière est forte, l'ARS a toutefois autorisé de nouveau des opérations chirurgicales en ambulatoire. Pour le reste des opérations non-urgentes, leur reprogrammation sera conditionnée à l'évolution de l'épidémie. Cela ne devrait donc pas être pour tout de suite, puisque selon Aymeric Boget, délégué de l'ARS en Isère, il va falloir "tenir le coup" encore quelques jours, estimant que le pic de cette cinquième vague et de son variant Omicron devrait être atteint nationalement dans les prochains jours.