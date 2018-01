Les infections d'origine alimentaires représentent chaque année 1,5 million de cas dont plus de 17.000 hospitalisations et plus de 200 décès, selon une estimation publiée mardi.

Alors que l'affaire du lait contaminé aux salmonelles Lactalis bat son plein, une étude publiée mardi affirme que chaque année en France, les infections d'origine alimentaire provoquent plus de 17.000 hospitalisations et plus de 200 décès. L'étude, parue dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France, a été menée sur la période 2008-2013. Elle a pris en compte 21 agents pathogènes (10 bactéries, 3 virus, 8 parasites) transmis à l'homme par l'alimentation.

La moitié des morts liées aux salmonelles et à la listeria

Le nombre de morts annuel estimé à 256 décès (entre 232 et 358) représente pour les auteurs un niveau de maladies et de mortalité "élevé". En France, environ 70% des cas et des hospitalisations d'origine alimentaire sont des infections dues à des norovirus, aux bactéries Campylobacter et aux salmonelles. La moitié des décès d'origine alimentaire sont liés à des infections dues aux salmonelles "non typhiques", c'est-à-dire non liées aux fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, ainsi qu'à la bactérie Listeria monocytogenes.