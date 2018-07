Dans l'Yonne, les promeneurs et amoureux de la nature n'y échappent pas : les tiques sont beaucoup plus nombreuses cette année. Cette augmentation est à l'origine de l'accroissement de la maladie de Lyme. Une prolifération liée, entre autres, aux conditions météorologiques.

Yonne, France

Les tiques seraient plus nombreuses cette année en France, notamment dans l'Yonne. Les autorités sanitaires françaises n'ont pas de données chiffrées sur la population de tiques mais plusieurs professionnels de santé du Sénonais en font le constat.

Une tendance forte

A la pharmacie de Saint-Martrin-du-Tertre, Roxane, préparatrice, a remarqué cet accroissement. "On a vraiment cette année une recrudescence de tiques par rapport à l'année dernière avec la pluie et le soleil . Plus de gens viennent pour se faire retirer des tiques à la pharmacie." Même constat à la pharmacie Lafayette, à Sens, qui vend plus de tire-tiques cette année.

La vigilance vaut aussi pour nos animaux de compagnie. Chez Maxi Zoo, à Sens, le patron Cyril Antoin estime qu'il y a une tendance forte. "Depuis 3-4 ans, le phénomène est quasi-permanent et s'intensifie d'année en année. Sur le marché, vous avez deux types de produits qui sont soit des insectifuges qui ne servent que de répulsif. Au contraire, les insecticides qui ont un rôle à la fois de destruction et de protection."

Une forte augmentation de la maladie de Lyme

Nicolas Borland habite en Puisaye. Il y a plusieurs années, il a été atteint par la maladie de Lyme. Il estime que certains facteurs liés à la faune sauvage favorisent la prolifération des tiques. "Il y a un manque de prédateurs naturels, dont les hérissons qui sont vraiment friands de tiques." Il met également en avant la croissance de la population de gibiers, souvent porteurs de tiques.

En France, le nombre d'infections par la maladie de Lyme augmente ces dernières années.