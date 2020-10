Les infirmières en charge du drive-test à Aubenas menacent d'arrêter les prélèvements lundi

Alors que les laboratoires sont débordés, 15 infirmières libérales menacent d'arrêter d'effectuer les prélèvements PCR au drive-test situé quartier Dugradus à Aubenas, en Ardèche. Elles protestent contre leurs conditions de travail.

Les infirmières travaillent dans des conditions indécentes

Actuellement, elles peuvent se changer, enfiler leur surblouse, leur charlotte et leurs gants, dans un chalet en bois. Mais lorsque les automobilistes défilent pour se faire dépister, elles ont nulle part où s'abriter de la pluie. "Les infirmières travaillent dans des conditions indécentes. Nous ressentons du mépris, un manque de respect. Je trouve ça vraiment désolant de rendre un service de santé publique", regrette Andrée Palme, présidente du conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers de l’Ardèche et de la Drôme. Elle est aussi en charge de la plateforme Covid des dépistages à Aubenas.

La mairie refuse de monter le barnum le permettant de s'abriter

Andrée Palme a fait part de son mécontentement au laboratoire qui gère ce drive-test. "On nous a donc mis une petite bâche bleue de deux mètres carrés. Mais ça ne suffit pas alors, le laboratoire nous a fourni un barnum. Sauf que la mairie refuse de le monter". Selon l'infirmière, la ville d'Aubenas met en avant un problème d'assurance. Le barnum pourrait s'envoler. Un argument que peut entendre Andrée Palme. "Si c'est dangereux d'accord, mais la ville peut trouver une autre solution. C'est la moindre des choses".

La présidente du conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers de l’Ardèche et de la Drôme rappelle que ces infirmières sont volontaires pour soulager les laboratoires en cette crise du Covid-19. "Ces infirmières viennent sur leurs heures de repos, sur leurs jours de repos. Elles ne sont pas bénévoles, elles sont payées mais cette activité au drive-test s'ajoute à leur journée de travail".

Vers un arrêt du drive-test lundi ?

"Si la situation ne s'améliore pas, c'est simple, nous arrêtons les prélèvements lundi", prévient Andrée Palme. "On me dit que c'est du chantage mais je ne pense pas que depuis le 18 mai nous ayons été très véhémentes. J'ai contacté l'Agence régionale de santé. La directrice était surprise, elle doit me rappeler... J'attends toujours et je pense que je peux attendre encore longtemps. Pourtant on demande simplement des installations correctes qui correspondent à ce qu'on est en droit d'attendre en 2020 d'une municipalité comme Aubenas."

France Bleu Drôme Ardèche a tenté de joindre le maire d'Aubenas, sans succès à cette heure.