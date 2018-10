Treize syndicats et associations d'infirmières ont appelé vendredi la profession à une "mobilisation générale" le 20 novembre contre le "mépris" du gouvernement, accusé de faire la part trop belle aux médecins dans le plan santé présenté en septembre.

"La vision médico-centrée de ce plan ne donne aucun moyen aux infirmières", déplorent les treize organisations dans un communiqué qui dénonce un "manque total de considération" pour leur profession.

Une mesure du plan "Ma santé 2022" cristallise leur ressentiment: la création de 4.000 postes d'"assistants médicaux" pour les médecins libéraux, vécue "comme une véritable provocation".

Le gouvernement accusé de privilégier médecins

Ces auxiliaires d'un nouveau genre, à mi-chemin entre la secrétaire et l'aide-soignante, "coûteront 200 millions (d'euros, ndlr) par an à la collectivité", estiment les représentants des infirmières libérales (Sniil, FNI, Convergence infirmière, Onsil), hospitalières (CNI, SNPI, Snia, Snibo, Unaibode), scolaires (Snics, Snies) et puéricultrices (ANPDE).

Pour ces organisations, "il aurait été plus cohérent de consacrer cet argent à créer des postes en Ehpad, où les conditions de travail sont exécrables", plutôt que de "servir sur un plateau aux médecins généralistes des 'secrétaires sanitarisées' payées par la collectivité".

Le gouvernement devrait au contraire "privilégier une meilleure reconnaissance des compétences des 660.000 infirmières", à travers les diplômes, les salaires à l'hôpital et les tarifs des actes en libéral, selon ces organisations.

La journée du 20 novembre vise ainsi à "soutenir la place essentielle des infirmières dans la stratégie de transformation du système de santé".