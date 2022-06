Les infirmières du service de néonatologie de l'hôpital de Chambéry en grève illimitée

Dans ces services, les bébés sont, pour la plupart, de grands prématurés. Mais les infirmières qui s'occupent d'eux, dans le service de néonatologie et de réanimation-néonatalogie de l'hôpital de Chambéry, en Savoie, estiment qu'elles n'ont pas les conditions de travail permettant de s'en occuper correctement. La très grande majorité d'entre elles a donc décidé de se mette en grève illimitée à partir de ce mercredi 15 juin. Sur la soixantaine d'infirmières qui travaillent dans ces services de néonatalogie, elles sont quasiment toutes mobilisées.

Elles dénoncent le manque de personnel et des conditions de travail dégradées, qui altèrent les soins prodigués aux grands prématurés, réanimés et soignés dans leurs services. Carine, Amandine, Camille et Lydie sont toutes infirmières puéricultrices. Elles veulent plus de considération pour leur métier qui est très exigeant techniquement et humainement, très stressant racontent-elles.

"Les vacances sont raccourcies, des lits sont fermés.. Au début, on compense, mais à un moment donné, on ne peut plus !" Copier

Les infirmières puéricultrices, qui font une année de spécialisation supplémentaire, ne comprennent pas pourquoi elles ne touchent pas la prime d'exercice en soins critiques. Celle-ci est pourtant versée à leurs collègues infirmières généralistes.

Sur la soixantaine d'infirmières que comptent ces services, la majorité est en grève illimitée. - Lydie

C'est une injustice pour Carine, infirmière puéricultrice depuis six ans, qui déplore surtout la fermeture de plusieurs lits faute de personnel, depuis l'été dernier. "On a fermé, depuis août 2007, trois lits de soins intensifs par manque d'effectifs et récemment deux lits de réanimation par manque d'effectifs aussi. Sachant qu'on est quand même la seule maternité de niveau trois de Savoie et Haute-Savoie" explique-t-elle. "Donc voilà, ça peut impliquer un transfert des enfants qu'on peut aider à prendre en charge ici, ils vont aller loin de leurs parents. Ça entraîne une grande frustration chez les soignants de ne pas pouvoir passer plus de temps auprès des bébés, auprès des parents. On est rappelés quand même fréquemment sur nos jours de repos pour pouvoir revenir remplacer dans le service parce qu'on manque d'argent. On se rend compte que le service n'est pas du tout attractif. On a vraiment du mal à recruter du personnel et, quand on recrute du personnel, parfois, il reste pas. Donc l'attractivité, ça passe par ça aussi : que les primes soient données, que les heures de nuit soient revalorisées aussi. Ça aiderait aussi à recruter."

Au total, trois lits de soins intensifs ont été fermés l'été dernier, deux lits de réanimation viennent aussi de fermer dans ces services de néonatologie de l'hôpital de Chambéry (maternité), faute de personnel. Pour rendre le métier plus attractif, certains autres hôpitaux ont décidé de verser cette prime également aux infirmières puéricultrices : comme le CHU de Lille ou encore de Toulouse.

À noter que même si elles sont en grève, les infirmières-puéricultrices et infirmières sont en poste et leur grève ne dégrade pas la qualité des soins apportés aux bébés tiennent-elles à souligner.