Les infirmières du service hospitalisation à domicile de l'hôpital de Tulle suspendent leur grève. La direction a répondu à leurs revendications : embaucher six infirmières en CDI, payer les heures supplémentaires et renouveler le parc automobile.

Après deux jours de grève, les infirmières du service hospitalisation à domicile (HAD) du centre hospitalier Cœur de Corrèze à Tulle, suspendent leur mouvement ce mercredi 3 novembre. Elles dénonçaient leurs conditions de travail. "Depuis plusieurs mois, elles faisaient des heures supplémentaires ou revenaient sur des jours de repos pour pallier l'absence d'une collègue en arrêt maladie long ou en congé maternité, qui ne sont pas remplacés. Sauf qu'il arrive un moment où la fatigue vous rattrape _et vous ne pouvez plus bien faire votre travail", souligne Laetitia Bourdet, secrétaire générale du syndicat CGT de l'hôpital de Tulle. "D'autant que dans le même temps l'activité augmente puisque, comme partout en France, des lits ferment et les hospitalisations à domicile augmentent."_

La direction a pris plusieurs engagements

Le service HAD du centre hospitalier de Tulle est composé de 25 infirmières, mais six sont absentes depuis plusieurs mois. Les négociations entre la direction de l'hôpital et le syndicat CGT durent depuis une semaine. Des engagements par écrit ont été pris ce mercredi. La direction s'engage à embaucher six infirmières en CDI pour répondre au problème d'effectifs. Par ailleurs, les grévistes réclamaient le paiement des heures supplémentaires et le renouvellement du parc automobile vieillissant. La direction a également accédé à ces demandes.