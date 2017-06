Les infirmières et les aides-soignantes de l'hôpital Saint-Jacques sont débordées, à Nantes

Les infirmières, les aides-soignantes et même la direction du CHU de Nantes demandent des renforts pour le service rééducation de l'hôpital Saint-Jacques. Elles n'arrivent plus à s'occuper correctement de leurs patients qui sont lourdement handicapés.

Elles ont beau courir partout, elles n'y arrivent plus. Les infirmières et les aides-soignantes de l'hôpital Saint-Jaques de Nantes sont débordées. La nuit, il n'y a qu'une infirmière et qu'une aide-soignante pour les 30 patients du service de rééducation ! Des patients qui sont lourdement handicapé (tétraplégiques, atteint de sclérose en plaque...) et qui demandent beaucoup d'attention. Elles demandent donc des renforts à l'Agence régionale de santé. La direction du CHU a fait la même demande. En vain pour l'instant.

Ça m'est arrivé de donner le mauvais médicament à la mauvaise personne parce qu'on était dans le jus

Ce mercredi matin, elles sont deux dans la chaleur étouffante du troisième étage du service rééducation pour soigner, aider, rassurer 30 patients. "On n'a pas le temps, on se sent mal, on ne peut pas tenir comme ça longtemps !", confient deux infirmières. "On n'a pas encore eu d'accident, on n'a pas encore eu de soucis, mais c'est le risque". Rien de grave jusque là, mais il y a eu des erreurs de commises. C'est arrivé à Lucille qui a pourtant quatre ans d'ancienneté dans le service : "ça m'est arrivé de donner le mauvais médicament à la mauvaise personne parce qu'on est dans le jus, qu'on est stressées, qu'on se retrouve à devoir donner le médicament tout en répondant à une collègue parce qu'il y a un patient qui ne va pas bien et tout en répondant à un autre patient qui nous demande un renseignement."

Les patients nous disent : "vous avez beaucoup de travail, je ne veux pas vous embêter"

Cette détresse, les patients la ressentent, évidemment. À tel point qu'une dame de La-Roche-sur-Yon, régulièrement hospitalisée dans le services, a lancé une pétition. 21 patients sur 30 l'ont signée. Lucille poursuit : "beaucoup de nos patients s'excusent de nous demander un verre d'eau, de remplir leur carafe, de nous demander un renseignement sur un rendez-vous ou des les aider à s'habiller. Du coup, ils essaient de faire tout seul, avec des risques de chute, ou de mal faire, ou de se blesser. Ils nous disent souvent 'vous avez beaucoup de travail, je ne veux pas vous embêter'. Non ! On est certes dans un service de rééducation, on prône l'autonomie des patients mais il faut qu'on soit là pour surveiller ou stimuler et, en ce moment, on n'a pas le temps. On se sent mal. C'est pas comme ça qu'on voit notre travail".

Des demandes de renforts restées vaines

Il manque au moins deux infirmières et une aide-soignante. Et encore, ce serait le strict minimum selon Patrice Leluel, le délégué CGT du personnel : "la direction du CHU en a bien conscience. Elle a envoyé une demande à l'ARS (l'agence régionale de santé) qui n'a jamais répondu". Les infirmières et les aides-soignantes ont aussi écrit à la ministre de la Santé, sans réponse pour l'instant.