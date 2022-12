Les infirmières libérales rassemblées devant la CPAM de Bayonne pour de meilleurs revenus

Pas de syndicat, pas d'organisation spécifique, mais un rassemblement spontané pour crier leur désespoir. Pas facile en effet pour les infirmières de ne pas travailler et de laisser les patients dans le moindre soin. Cela peut expliquer la faible mobilisation ce vendredi 2 décembre 2022, devant les locaux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Bayonne.

ⓘ Publicité

Elles étaient une vingtaine pour demander une revalorisation de leurs revenus et surtout une plus grande reconnaissance de leur profession. Sabine, infirmière à Bayonne, en a gros sur le cœur : "Avec trois euros de l'heure, nous sommes la profession la plus mal payée de France."

loading

Blouses blanches sur les épaules et masque anti-covid sur le visage, les infirmières estiment ne pas être considérées à leur juste valeur . Sophie, libérale à Ustaritz, souligne : "Nous avons été augmentées de deux centimes nets par acte, soit 60 centimes par jour, c'est humiliant." Une délégation d'infirmières a été reçue par la direction de la CPAM.