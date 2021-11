Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital d'Auxerre toujours en grève

Les infirmiers anesthésistes souhaitent notamment obtenir la reconnaissance du statut d’auxiliaire médical exerçant en pratique avancée.

Quatorzième jour de grève aujourd'hui pour les infirmiers anesthésistes en France. Un mouvement suivi à l'hôpital d'Auxerre. La mobilisation, commencée le 2 novembre dernier, veut mettre la pression au gouvernement sur le manque de moyens et de reconnaissance de cette profession. Ils souhaitent notamment obtenir la reconnaissance du statut d’auxiliaire médical exerçant en pratique avancée. Car, disent-ils, sans infirmier anesthésiste, aucune opération n'est possible. Sauf que pour l’instant, le dossier n’avance pas malgré quatorze jours de grève.

Pourtant, la profession a déjà de plus en plus de mal à trouver des candidats. Le métier est de moins en moins attractif à cause du manque de reconnaissance et des salaires trop bas estime Philippe Pradié. Il est infirmier anesthésiste à l'hôpital d'Auxerre depuis plus de vingt-cinq ans. "Par exemple au lieu de tourner à six salles d'interventions, nous allons tourner à cinq voire quatre salles par manque de personnels. le recrutement n'est pas suffisant et nous sommes obligés de réduire notre activité. Il faut recruter et fidéliser les infirmiers anesthésistes qui souhaiteraient venir travailler dans notre hôpital explique Philippe Pradié. Il faut que de plus en plus d'élèves s'orientent vers l'activité de bloc opératoire et aussi de smur".