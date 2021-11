Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital d'Avignon veulent plus de reconnaissance

Quarante infirmiers anesthésistes de l'hôpital d'Avignon suivent le mouvement de grève du 2 au 17 novembre pour obtenir plus de reconnaissance. Ils veulent que soit inscrit dans la loi que ce sont des infirmiers en pratique avancée. C'est à dire qu'on leur reconnaisse plus d'autonomie.

Les infirmiers anesthésistes font partie de ces soignants qui ont été applaudis pendant la crise sanitaire. Et maintenant ils se sentent méprisés. Quarante d'entre eux à l'hôpital d'Avignon suivent le mouvement de grève national du 2 au 17 novembre pour obtenir plus de reconnaissance. Ce qu'ils demandent, c'est une reconnaissance juridique et législative. Ils veulent que les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat aient un statut d'infirmier en pratique avancée dans la loi. La pratique avancée est ce qui donne plus d'autonomie et de responsabilités aux infirmiers pour libérer du temps aux médecins.

Des infirmiers anesthésistes déjà en pratique avancée

Les infirmiers anesthésistes sont ceux qui endorment les patients en bloc opératoire, les surveillent et ajustent les doses de médicaments pendant l'opération. Ce sont eux aussi qui contrôlent la phase de réveil. Richard de la Rosa est infirmier anesthésiste depuis douze ans à l'hôpital d'Avignon. Pour lui, les infirmiers anesthésistes sont déjà dans une pratique avancée. Ils travaillent sous la responsabilité des médecins anesthésistes mais ont une certaine autonomie. "Les médecins anesthésistes ne sont pas présents dans la salle au cours de l'intervention. On les appelle si jamais le patient nous échappe" explique Richard de la Rosa. Il donne un exemple : "Un patient au cours d'une intervention fait une baisse de tension importante. Si on a vu la stratégie à suivre auparavant avec le médecin anesthésiste, on est apte à le faire donc s'il n'est pas là on le fait." La pratique avancée fait donc partie du quotidien des infirmiers anesthésistes. Ce que veulent les grévistes, c'est que ce soit inscrit dans un texte de loi.

Une perte d'attractivité pour ce métier

Sans cette reconnaissance de statut et le salaire qui va avec, Robert de la Rosa a peur que son métier perde de son attractivité pour les générations à venir. Notamment parce qu'après les études pour devenir infirmier ou infirmière, il faut passer un concours et faire deux années de formation en plus pour devenir infirmier anesthésiste. "Vous prenez une personne qui est infirmière et qui veut devenir infirmière anesthésiste. Si elle voit qu'en début de carrière anesthésiste, elle touchera 50 euros de plus que si elle reste simple infirmière, elle ne fera pas le choix de se prendre la tête pendant deux ans de plus" se désole Robert de la Rosa.