Coronavirus : les infirmiers de Plougastel-Daoulas vont organiser une opération vaccination à domicile

Autorisés à prescrire le vaccin contre le Covid-19 par un décret du 27 mars dernier, les infirmiers libéraux commençaient à s'impatienter. Si les premiers professionnels viennent de recevoir leurs premières doses d'AstraZeneca, en Bretagne les livraisons sont attendues à partir du mercredi 14 avril. Certains n'ont pas attendu pour s'organiser : à Plougastel-Daoulas dans le Finisère, 10 des 11 cabinets infirmiers de la commune vont mener une opération vaccination à domicile sur une journée, le jeudi 22 avril.

En priorité pour les patients fragiles qui ne peuvent pas se déplacer

Pour Yveline Cann, à l'origine de l'initiative, l'objectif est de "mutualiser les effectifs et les doses de vaccin, pour ne surtout gaspiller aucune dose." Reste à recenser les personnes à vacciner, en étroite collaboration avec les médecins généralistes et les pharmaciens. "On va cibler en priorité les patients non mobiles, des patients fragiles, dépendants, grabataires, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en centre de vaccination. On va déjà se concentrer dans un premier temps sur les patients qu'on connaît, qu'on voit tous les jours et par la suite on avisera en fonction des doses et des demandes."