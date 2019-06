Les infirmiers et infirmières formés aux situations d'attentats

Au cours de cet atelier, des infirmiers et infirmières apprennent à poser un garrot "tourniquet", adapté à ce type d'hémorragie.

Périgueux, France

En cas d'attentat terroriste, les personnels soignants se trouvent confrontés à un afflux de victimes parfois important, présentant des blessures souvent peu communes, notamment par balles. Si les infirmières et infirmières apprennent les gestes de premiers secours et la prise en charge de patients au cas par cas, ils doivent aussi apprendre des réflexes pour ce type de situation exceptionnelle. C'est l'objet de cette formation proposée par l'Ordre des infirmiers de la Dordogne.

A l'école, Manon, 21 ans, a appris à faire des garrots, "mais pas ce type là". "C'est du matériel qu'on n'a pas à l'école, c'est tout nouveau", admet-elle. "L'hémorragie, c'est ce qui tue en premier", explique André Musset, formateur au service de secours de Périgueux. Au cours de son atelier, les étudiants infirmiers apprennent par exemple à poser _"un garrot improvisé, mis en place rapidement_, sans avoir à mettre en place du matériel technique", précise-t-il.

Urgence absolue ou relative, prise en charge immédiate ou mise sous surveillance, Manon doit également apprendre à reconnaître les symptômes pour trier rapidement les victimes. Certains signes lui échappent encore, "comme les signes de trauma crânien, ce qu'on appelle l'hématome en lunette, je l'avais classé en urgence relative, alors que c'était une urgence absolue".

Pour Bruno Debien, ancien réanimateur militaire, "l'expérience des attentats de Paris nous a montré que des infirmiers pouvaient se retrouver en charge de blessés sérieux". "Ce sont des blessures dont on n'a pas l'habitude, plus graves, des blessés en nombre... Et _il y a un risque pour les personnels soignants qui sont sur le terrain_", énumère le formateur. Autant de raisons qui rendent nécessaire cette formation.