Les infirmiers libéraux du Finistère face à une vague de tests : entre adrénaline et lassitude

Ils sont en première ligne de cette 5e vague du Covid-19. Les infirmiers libéraux n'arrêtent pas ces dernières semaines : tests et vaccination en plus de leurs missions traditionnelles de soin.

225 tests, 6 vœux, 1 café

À 60 ans, Marie-Pierre Xillo Tajan passe ses jours de repos au drive covid de Keriolet à Concarneau. Depuis septembre, elle compte ses jours sans travail sur les doigts d'une main : "un dimanche sur un mois environ mais c'est mon choix, j'aime l'adrénaline." Ce lundi 3 janvier, elle a réalisé 225 tests entre 7h15 et 15h : "Ça vous booste, vous vous dîtes 'je l'ai fait'!". Mais elle précise : "Sur 225 tests, 6 patients m'ont souhaité les vœux et un m'a offert un café."

Des tests nombreux et parfois très prenants aussi pour Claude Feillant, infirmier-libéral à Ergué-Gabéric, installé dans le bourg. Il vient d'ailleurs de mettre un petit écriteau pour demander aux patients d'arrêter d'appeler : "Parce qu'en l'espace d'une heure, on peut avoir une trentaine d'appels pour des tests antigéniques ce qui peut avoir un impact sur notre activité traditionnelle. On doit parfois décaler certains soins à cause d'appels intempestifs." Il reconnait qu'il y a une "certaines lassitude" avec l'impression de ne pas arriver à faire face à la demande mais assure, "s'il faut tenir, on tiendra, on se considère au même titre que les pharmaciens comme la première ligne de l'hôpital."

Tout le monde est un peu dans sa bulle

Christine Glaz, infirmière à Plovan dans le Pays bigouden a aussi hâte de retrouver une activité plus classique : "C'est plus la quantité de travail qui est fatigante et c'est l'aspect psychologique qui est difficile à gérer car tout le monde est un peu dans sa bulle de stress." Et puis elle veut retrouver le lien avec ses patients : "Car le covid impacte tout le reste, on est très attaché à nos patients ici et on a un peu l'impression de les bousculer en ce moment." Christine veut aussi pouvoir partir en vacances, "ça fait longtemps" et profiter de son petit-fils, qui vient de naître.