Les inscriptions pour la vaccination dans l'Indre reprendront lundi annonce le patron de l'ARS Laurent Habert

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé était l'invité de France Bleu Berry ce vendredi. L'occasion de faire le point sur la campagne de vaccination contre le Covid et d'évoquer la situation sanitaire dans nos deux départements.

Suspendues depuis mardi, les inscriptions dans les centres de vaccination anti-Covid de l'Indre reprendront lundi prochain. C'est ce qu'indique le patron de l'ARS, invité de France Bleu Berry ce vendredi. Revenant sur la polémique qui a accompagné ce contre-temps dans la campagne de vaccination, Laurent Habert reconnaît avoir été dépassé par le nombre de personnes désireuses de se faire vacciner au plus vite : "Il fallait réguler les prises rendez-vous pour garantir que les personnes qui se sont inscrites pour les premières semaines bénéficieront bien d'une deuxième injection". Un millier de créneaux seront proposés pour la seconde semaine de février, ensuite il faudra attendre, car ce sera au tour des premiers vaccinés de recevoir une deuxième dose.

Concernant la situation sanitaire du Berry, le directeur de l'ARS souligne la hausse du taux d'incidence, le nombre de nouveaux contaminés pour 100.000 habitants. Il confirme la présence de cas de variants britanniques dans la région, sans pouvoir les chiffrer. "Il y en aura de plus en plus, prévient-il, les épidémiologistes nous disent que d'ici un mois, un mois et demi, ce sera la forme prévalente sur le territoire national. Sa particularité, c'est d'être extrêmement contagieux. Cela doit nous inciter à appliquer les gestes barrière".