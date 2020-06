Les internes de la promotion 2020 accueillis dans les hôpitaux d'Epinal et de Remiremont

"Il y aura un avant et un après Covid-19". Dominique Cheveau qui accueille les internes, se dit conscient des enjeux. Le nouveau directeur des hôpitaux d'Epinal et de Remiremont en poste depuis 4 semaines, a pu observer le dévouement et la capacité d'adaptation du personnel soignant. "Il y a une forte attente de reconnaissance et d'écoute" poursuit Dominique Cheveau qui souligne que dans les Vosges, l'hôpital a été malmené. "Mon travail et de recréer une cohésion et de la compréhension avant de développer objectifs et projets", promet encore le directeur qui compte 30 ans d'expérience dans le domaine hospitalier.

Parmi les internes présents, certains ont été appelés en renfort au plus haut des hospitalisations dues au coronavirus. Il ont constaté le professionnalisme des équipes, ce qui les a poussé à faire connaître leur désir de rester dans les Vosges, à l'issue de leur formation. "Un choix réfléchi" assure Damien Dargent. Le futur médecin originaire de Haute-Saône, pointe encore la qualité de vie et l'environnement encore préservé.

Lors de cet accueil sans cérémonie, Dominique Cheveau a annoncé l'arrivée de 7 médecins supplémentaires aux urgences. Un début de changement.