Les internes en médecine appelés à une grève illimitée à partir de mardi

Le principal syndicat d'internes en médecine, l'Isni, appelle à une grève illimitée à partir de mardi pour dénoncer la réforme des études médicales. L'Isni réclame notamment l'allongement du temps de formation pour certaines spécialités. Plusieurs syndicats de médecins soutiennent le mouvement.

L'Intersyndicat national des internes en médecine, l'Isni, appelle à un mouvement de grève illimité à partir de mardi, pour protester contre la réforme du troisième cycle des études médicales (c'est-à-dire de l'internat), censées entrer en vigueur au mois de novembre. Les internes contestent à la fois le contenu et la méthode de cette réforme, en préparation depuis plusieurs années.

Communiqué : L’appel du 18 Avril : La réforme du troisième cycle des études médicales toujours au stade de brouillon pic.twitter.com/XbsX2fCO2C — ISNI (@ISNItwit) April 14, 2017

Crainte d'une réforme "low cost" en raison des échéances politiques

Actuellement, l'internat de médecine débute en fin de sixième année d'études, et dure de trois à cinq ans selon les spécialités. La réforme, qui ne s'appliquera qu'aux prochains internes, maintient un cursus en quatre ans en cardiologie, néphrologie et hépato-gastro-entérologie, alors que l'Isni et ses soutiens en réclament cinq. "On s'inquiète pour la santé de la France pour les 50 prochaines années", a expliqué mardi matin sur franceinfo Olivier Le Pennetier, président de l'Intersyndicat national des internes. Il craint "une réforme low cost" avec la réduction de la durée de la formation "poussée", selon lui, "par des échéances politiques". "Il faut répondre à un besoin de formation surtout en cardiologie, en néphrologie, en gastroentérologie, et en anesthésie réanimation. Il faut adapter la formation aux professionnels de santé qui sont sur le terrain et ne pas écouter forcément uniquement les ministères, qui ne sont pas sur le terrain" , ajoute Olivier Le Pennetier.

Un rassemblement est prévu à Paris ce mardi à 16 heures, devant le ministère de l'Enseignement supérieur, qui travaille sur cette réforme avec le ministère de la Santé. Des rassemblements étaient également annoncés dans plusieurs villes de province.

Continuité des soins assurée

Le Synmad, syndicat des médecins hépato-gastroentérologues, a rejoint le préavis déposé par les internes en médecine. Le premier syndicat de médecins libéraux, le CSMF, ainsi que les présidents des CNU (conseil national d'université) et de collèges de cardiologie, néphrologie, ont apporté leur soutien à ce mouvement.

Malgré cette grève, la continuité des soins devrait être assurée à l'hôpital : internes grévistes et "seniors" se sont "organisés", a assuré à l'AFP le président de l'Isni.