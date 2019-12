Les internes en médecine en grève illimitée au CHU de Nice

Les internes en médecine entrent en grève illimitée ce mardi 10 décembre pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital public et dénoncer une réforme à venir les concernant. Les services des urgences de Nice pourraient être très perturbés.

Nice, France

Le syndicat des internes annonce un taux de 70 % de grévistes au CHU de Nice. Une grève qui tombe en plein mouvement social contre la réforme des retraites pourtant le préavis a été déposé il y a trois semaines par l'intersyndicale des internes. Leur mouvement de grève est illimité pour réclamer davantage de moyens pour l'hôpital public. Ils dénoncent aussi la réforme du 3ème cycle prévue par le gouvernement l'an prochain.

Sauver l'hôpital public et la formation des médecins

Les internes se donnent rendez-vous pour une manifestation à partir de 14h00 à la Libération jusqu'à la place Garibaldi, où ils convergeront avec la manifestation contre la réforme des retraites.

Ils s'opposent aux cadences infernales des gardes, "notre outil de travail, l'hôpital public ne fonctionne plus, on travaille 50 à 70 heures par semaine et avec le projet de réforme il y a des internes qui ne pourront plus remplacer les généralistes. L'Agence Régionale de Santé pourra orienter les internes en fin de cycle dans des services de la région, en fonction des besoins, sans respecter leurs choix. "

Pierre Colaux, interne en médecine générale à Nice et co-président du syndicat des internes :

Les conséquences de la grève aux urgences

Les gardes ne seront plus assurées par les internes dans les services d'urgence pédiatrique à Lenval et pour les adultes à Pasteur 2.

Le chef du département des Urgences du CHU de Nice appelle la population à ne pas se présenter directement aux urgences sans avis médical ces jours-ci. Mieux vaut appeler le 115, des médecins régulateurs du SAMU évalueront la prise en charge nécessaire.

Les internes ont un statut de praticien en formation, avant d'assigner un interne gréviste, il faut assigner les médecin seniors de l’hôpital, les internes non grévistes, puis les internes grévistes. Le CHU de Nice essaiera d'assurer une permanence des soins avec les médecins seniors, mais le travail administratif ne devrait plus être assuré ces prochains jours.