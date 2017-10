Le nombre d'intoxications graves par des champignons en forte hausse en France

Le nombre d'intoxications graves par des champignons est en "forte hausse" selon le ministère de la Santé. Depuis début juillet, 32 cas graves d’intoxication ont été rapportés aux centres antipoison sur 1179 cas signalés. La moyenne annuelle observée est d’une vingtaine de cas graves.

C'est un chiffre inquiétant, selon le Ministère de la Santé : trente-deux cas d'intoxications graves, dont un décès, ont été causées par la consommation de champignons toxiques en France depuis le mois de juillet. C'est ce que révèle un communiqué de la Direction générale de la Santé, publié vendredi. Cette quantité d'intoxications est en forte hausse par rapport aux années précédentes, ont averti vendredi les autorités sanitaires.

Deux patients ont subi une greffe du foie

"Depuis le début de la surveillance, début juillet, 32 cas graves d'intoxication par des champignons ont déjà été rapportés aux centres antipoison sur 1179 cas signalés, alors que la moyenne annuelle observée est d'une vingtaine de cas graves", explique la Direction générale de la santé (ministère) dans un communiqué.

Sur ces trente-deux cas, vingt correspondent à des "syndromes phalloïdiens", des troubles digestifs graves survenant en moyenne dix à douze heures après la consommation d'amanites phalloïdes ou encore d'amanites vireuses, de petites lépiotes ou de galères. Ce syndrome peut être à l'origine d'une atteinte hépatique mortelle en l'absence de traitement. "Parmi ces 20 cas, deux ont nécessité une greffe hépatique et un troisième cas est décédé", ajoute la Direction générale de la Santé.

Attention aux amanites phalloïdes

Les amanites phalloïdes sont particulièrement toxiques et visées par cette mise en garde des autorités sanitaires. Ce champignon, au chapeau clair, jaunâtre ou verdâtre, au pied blanc, avec des lamelles, ressemble en effet à de nombreuses espèces comestibles, augmentant le risque d'ingestion accidentelle. En France en en Europe, l'amanite phalloïde est connue comme l'un des plus dangereux champignons vénéneux. Elle est fortement répandue en forêts et sous-bois, proches de conifères ou feuillus comme les chênes, châtaigniers, hêtres ou pins.

Des amanites tue-mouche - Creative Commons - Stux

Dans le doute, ne rien ingérer

Le Ministère de la Santé rappelle aux amateurs de cueillette la nécessité de "faire identifier sa récolte par un spécialiste" au moindre doute, avant de les consommer : pharmaciens, mycologues des associations ou sociétés savantes de mycologie. "En cas d'apparition d'un ou plusieurs symptômes (notamment diarrhées, vomissements, nausées, tremblements, vertiges, troubles de la vue, etc.) (...), appelez immédiatement le 15 ou le centre antipoison de votre région", précisent les autorités ajoutant qu'une photo de la cueillette avant cuisson peut permettre au centre antipoison d'identifier le champignon responsable.

