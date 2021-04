Les jeunes appelés à se faire dépister contre le Covid-19 dans la Manche

Si dans la Manche, les chiffres de l'épidémie de Covid sont en nette hausse en ce moment, ce sont surtout les catégories les plus jeunes de la population qui sont concernées. Le taux d'incidence chez les 20-29 ans du département est de 412 cas pour 100 000 habitants. Ils sont appelés au dépistage.

Ce jeudi 8 et ce vendredi 9, des dépistages gratuits sont proposés à l'Agora à Cherbourg-en-Cotentin.

La Manche a désormais appris à vivre avec les règles du 3ème confinement. Pourtant, les chiffres de l'épidémie continuent de monter avec un taux d'incidence recensé à 248 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Mais ce sont les jeunes qui sont les plus concernés par cette hausse brutale, à 412 nouveaux cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans. Ils sont donc fortement incités à se faire tester gratuitement, comme à l'Agora, à Équeurdreville, ce jeudi et vendredi.

Les jeunes répondent de plus en plus présent

Dans le centre de dépistage, ils sont pourtant de plus en plus nombreux à venir se faire tester. "C'est agréable de rencontrer des gens de tous les âges", confie Marion Roulland, médiatrice de la Protection civile en charge de la procédure. "Les plus jeunes viennent souvent parce qu'ils vont voir des proches", poursuit-elle.

Pourtant, sur les chaises, en train d'attendre les résultats, dans cette catégorie d'âge, on ne s'inquiète pas outre-mesure, malgré les chiffres en hausse. "Honnêtement, je ne suis pas très craintive.", lance Morgane. "Pas plus inquiet que ça", répond Vincent. Ils ont tous néanmoins fait la démarche de venir se faire tester. "Juste pour être sûre", selon Anne. "Parce que je suis cas contact", explique Delphine. "Je ressens une petite gêne au niveau des poumons", complète Morgane. Tous souhaitent surtout éviter de contaminer d'autres personnes plus fragiles.

Des tests partout dans la Manche

Outre Cherbourg-en-Cotentin, cette opération de dépistages gratuits "Tester, Alerter, Protéger" a lieu partout dans la Manche, ce jeudi 8 et ce vendredi 9 avril, de 11h à 19h.