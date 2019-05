Les jeunes Bretons fument plus que les jeunes des autres régions

66% des jeunes Bretons ont déjà expérimenté le tabac. Ils sont plus nombreux qu'au plan national. Le risque de cancer du poumon est également plus élevé pour les fumeurs bretons, à cause du radon.

Quimper, France

600.000, c'est le nombre de fumeurs quotidiens en Bretagne. L'agence régionale de santé publie les résultats d'une étude menée en 2017. Les jeunes Bretons sont plus nombreux à avoir expérimenté le tabac (66,5% contre 59% au niveau national), et 30% d'entres eux fument quotidiennement.

25 fois plus de risque de cancer du poumon chez les fumeurs bretons

Les femmes sont également plus nombreuses à fumer en Bretagne. De plus, les risques de cancers sont plus importants, à cause de la double exposition au tabac, mais aussi au radon, ce gaz naturellement présent dans les sols granitiques. Le risque de cancer du poumon chez un fumeur est ainsi multiplié par 25 dans la région.