Les jeunes handballeurs de Villeneuve font des cours en visio en attendant de se retrouver le 15 décembre

"Je suis impatient de retrouver mes potes en vrai, mais en attendant, je suis content de faire du sport, même dans ma chambre", Camille, jeune licencié de 14 ans au club de hand de Villeneuve, installe son ordinateur sur son bureau comme chaque mardi et jeudi à 18h 30 depuis le début du deuxième confinement. Son club a gardé le rythme de deux entraînements par semaine mais cette fois c'est en visioconférence, un entrainement technique le mardi avec une analyse de vidéos et un entrainement sportif le jeudi.

Des entraînements en visio pour garder le lien avec les jeunes licenciés

Au programme ce jeudi, pompes, petites foulées, squats et montées de genou entre autres pendant 50 minutes et pour finir un petit QCM avec des questions de culture sportive du type : combien de titres détient l'équipe de France masculine ? quelle est la taille maximum d'un ballon de hand ? en quelle année fût créé le handball ? sur quelle surface se jouait le hand au tout début ? Ou encore, citez-moi cinq joueuses de l'équipe de France féminine.

L'idée est de "garder le lien avec les jeunes, de maintenir une certaine forme physique et de travailler les stratégies de jeu via les vidéos" pour Christophe Eugster, l'un des entraîneurs. Une proposition innovant, le club de Villeneuve les Maguelone est le seul à mettre en place ces entraînements techniques par vidéo pour les jeunes. Un vrai défi pour les entraîneurs et un vrai plus pour la présidente du club, Carine Causse qui leur a lancé ce défi, "les jeunes apprennent à observer, à regarder les situations de jeu, à remarquer que la défense adversaire est plus forte à gauche ou à droite, à repérer les espaces ".

Du physique mais aussi de la technique avec des analyses vidéo

Une corde de plus pour ces jeunes joueurs lorsqu'ils retrouveront les terrains, notamment lors des matchs. Une approche plus large que le seul aspect sportif que Christophe Eugster imagine poursuivre à la reprise des cours en présentiel, "pourquoi pas pendant les vacances scolaires pour garder le lien avec eux".

Le VHB avait déjà été l'un des premiers dans l'Hérault à mettre en place les entraînements en visio lors du 1 er confinement comme il est à la pointe avec ces analyses vidéo pour les jeunes.

Tenter de limiter la fuite des licenciés

Deux entraînements hebdomadaires qui permettront de retrouver les jeunes licenciés, filles et garçons, du VHB en forme et avec un regard aiguisé sur le jeu, le 15 décembre pour la reprise espérée en présentiel.

Et surtout, un moyen de limiter le départ des licenciés. Le VHB a perdu 8% des effectifs cette année, sachant que la moyenne nationale des clubs de handball se situe entre -15 et -20%.

Carine Causse, présidente du VHB Copier