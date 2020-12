Les jeunes handballeurs rouennais reprennent l'entrainement, mais contacts interdits

Ils peuvent de nouveau se dépenser et retrouver leurs copains ! Les enfants, mineurs de moins de 18 ans, ont depuis mardi le droit de faire du sport en intérieur, dans les gymnases et les piscines. Les horaires ont été adaptés pour permettre aux enfants d'être rentrés chez eux pour le couvre feu à 20h, et pour les sports collectifs, les joueurs ne doivent pas se toucher, un protocole sanitaire a été mis en place.

Un protocole sanitaire mis en place

"Les parents n'ont pas du tout accès au gymnase, ils doivent déposer leur enfant et le récupérer à l'extérieur du gymnase, nos derniers entrainements se terminent à 19h pour permettre à tout le monde de rentrer pour le couvre-feu. Dans le jeu il n'y a pas de contact entre les jeunes, donc on fait beaucoup de parcours de motricité mais ce n'est pas plus mal parce que ça fait deux mois qu'ils n'ont pas touché un ballon pour certains, il faut reprendre une condition physique. Donc les défenseurs sont encerclés par des plots et ils ne peuvent pas aller toucher les attaquants, c'est très frustrant pour les jeunes", raconte Anthony Claeys, éducateur au Rouen Handball et référent Covid du club. "On n'a pas le droit aux contacts, on ne peut pas faire de matches, on ne peut pas toucher en défense, c'est un peu dommage" confirme Kalis, un jeune du club.

Ils sont heureux de se retrouver et de pouvoir pratiquer leur sport

"Mais l'attente était tellement là qu'ils sont tous ravis, ils arrivent tous avec le sourire au gymnase. Ils sont heureux de se retrouver et de pouvoir pratiquer leur sport. Tout se fait dans la bonne humeur", ajoute le coach.

Anthony Claeys est éducateur au Rouen Handball, le référent Covid du club. Copier

Je suis content de revoir les copains

La reprise n'est pas simple pour certains, "comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport ça fait un peu mal au dos", "j'ai pas mal de douleurs dans les genoux", racontent Victor et Marius. Malgré tout ils étaient impatients de reprendre l'entrainement "parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu les copains", "je suis content de revoir les copains et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de hand, donc je suis content de reprendre aussi, j'avais hâte de reprendre le sport aussi".

Le reportage France Bleu Normandie au Rouen Handball Copier

De nombreux clubs et associations organisent des stages pendant les vacances de Noel, pour permettre aux jeunes de faire du sport. La pratique en extérieur a elle repris fin novembre pour les mineurs, les cours d'EPS et périscolaires n'ont eux pas été arrêtés.

Pour les plus de 18 ans non professionnels, pour l'instant le sport en groupe est interdit. "C'est hyper frustrant pour les jeunes, mais pour les séniors c'est vraiment complexe", ajoute Alexandre Briet, président délégué du Rouen Handball, qui précise qu'à sa connaissance, aucun licencié du club n'a demandé de remboursement total ou partiel de sa licence.