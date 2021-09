"Les jeunes médecins ne veulent plus travailler seuls 80 heures par semaine" pour Véronique Hammerer

Suite à la visite de Jean Castex au congrès nationale des maires ruraux de France, le sujet de la ruralité revient sur le devant de la scène. Et plus particulièrement celui des déserts médicaux : les élus et plusieurs associations alertent, "notre système de santé est en danger". Certains demandent à ce que l'Etat impose aux jeunes médecins de s'installer dans ces zones où les médecins manquent. Un avis que ne partage pas la députée LREM de la 11ème circonscription de la Gironde, Véronique Hammerer. Elle était invitée sur France Bleu Gironde ce matin.

Mutualisation et coordination des professionnels

Le Premier Ministre a évoqué la possibilité pour les collectivités locales d'employer des médecins en salariés, afin d'attirer davantage de professionnels dans ces zones. "C'est une des possibilités" explique Véronique Hammerer, mais pas la seule. "La solution surtout c'est de faire des diagnostiques par territoire".

Parmi les options, la députée évoque aussi les Communauté Professionnelles Territoriales de santé (CPTS). Elle met d'ailleurs en avant le Pôle de santé pluridisciplinaire du territoire de Saint-Savin, dont elle a eu l'initiative. "Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus travailler tout seuls 80 heures dans un cabinet : il faut mettre en place des équipes, avec des infirmiers, des pharmaciens, des kinés..." Et la députée d'insister sur l'importance de "la mutualisation, la coordination et l'articulation sur les territoires".

Pour Véronique Hammerer, les collectivités doivent "prendre à bras le corps" ces problématiques, avec le soutien financier de l'Etat.

Revalorisation des salaires pour les aides à domicile

La députée a aussi évoquée la rémunération des aides à domicile, très présentes dans les zones rurales. Dès le 1er octobre, certaines verront leurs salaires augmenter de 83 à 180 euros net. "En France, 17% des aides à domicile vivent en-dessous du seuil de pauvreté" explique la députée. Un budget de 200 millions d'euros a été voté l'année dernière à l'Assemblée Nationale.